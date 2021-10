Interview Ampel-Gespräche: Es geht um Vertrauen Abhängigkeit, die zu Gleichberechtigung führt: Verhandlungsexperte Hofmann bewertet die Ausgangslage der Ampel-Partner.

Von Thorsten Hofmann, Verhandlungsexperte

Mail an die Redaktion Thorsten Hofmann ist Verhandlungsexperte. Foto: Hoffotografen/picture alliance/dpa/Thorsten Hofmann

Berlin.Sie sind Verhandlungsexperte. In Berlin sitzen nun drei Parteien mit unterschiedlichen Schwerpunkten am Tisch. Wie schätzen Sie die Ausgangslage ein?

# SPD, Grüne und FDP betonen die Gleichberechtigung in den kommenden Verhandlungen. Ist das überhaupt möglich?

# In dieser Konstellation haben wir eine Abhängigkeit, die zu Gleichwertigkeit führt. Jeder weiß: Wenn wir es nicht hinkriegen, bleibt am Ende nur die Große Koalition.

# Was verändert sich, nachdem in den Sondierungen Beziehungen aufgebaut werden konnten, durch den Eintritt in Verhandlungen?

# Bislang gab es vertrauensvolle Gespräche in einer kleinen Gruppe. Jetzt treten mehr Akteure auf den Plan. Es sind fachliche Teams, aber auch strategische Teams. Damit steigt auch die Unsicherheit. Denn es wächst die Möglichkeit, dass Vertrauen verletzt wird. Jetzt muss sich zeigen, dass Vertrauen gerechtfertigt ist und inhaltliche Konflikte gemeistert werden können.

# Worauf kommt es beim Start an?

# Zuerst sortiert man Themen in passende Themenblöcke. Zum Klimaschutz etwa gehören auch Mobilität und Energie. Dann geht es um die Größe der Verhandlungsteams in den Untergruppen – je größer so eine Gruppe ist, desto länger und langwieriger kann es manchmal werden, Entscheidungen herbeizuführen. Die dritte Ebene, ganz wichtig, ist die Schaffung einer Deeskalationsebene.

# Wie setze ich durch, was mir besonders wichtig ist?

# Verhandlung heißt, man ist nicht allein und kann deshalb auch nicht unabhängig entscheiden. In Koalitionsverhandlungen wird kein Beteiligter seine Maximalforderungen durchbringen. Es geht um Lösungen, die jedem gesichtswahrend etwas zukommen lassen. Es ist aber möglich, aus diesen Lösungswegen mehr als einen billigen Kompromiss zu machen. Eine kooperative Lösung kann im Idealfall nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern eine vielfach bessere Lösung als Ergebnis haben als es die jeweilige Einzellösung gewesen wäre.

# Was können SPD, Grüne und FDP für Ihre Verhandlungen aus den 2017 gescheiterten Jamaika-Sondierungen lernen?

# Damals steckte in den Köpfen mancher Beteiligter, dass es so etwas wie Koch und Kellner geben könnte. Wenn man glaubt, die Partei mit dem niedrigsten Wahlergebnis einfach so mitschleifen zu können, ohne ihr überhaupt eine Möglichkeit zu geben, gestalterisch Teil des Koalitionsvertrages zu sein, dann muss man sich nicht wundern, wenn sie nicht mehr mitspielen mag. Robert Habeck hat Recht, wenn er sagt, dass am Ende der Verhandlungen mehr herauskommen müsse als Rot-Grün mit etwas gelbem Kitt. Ich denke, das wissen alle Beteiligten. (rnd)