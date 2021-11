Pandemie Ampel will Teil-Impfpflicht einführen Diese soll in bestimmten Bereichen wie Pflegeheimen und Kindertagesstätten zum Tragen kommen. Die Ampel sei sich hier einig.

Mail an die Redaktion Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, kündigte am Montag eine Impfpflicht für bestimmte Bereiche an. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Berlin.Die möglichen künftigen Regierungspartner SPD, Grüne und FDP sind nach Angaben von Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt einig über die Einführung einer Impfpflicht in bestimmten Bereichen. „Wir werden eine Impfpflicht brauchen für Einrichtungen, bei Pflegeheimen, bei Kindertagesstätten et cetera. Wir werden das auf den Weg bringen“, sagte Göring-Eckardt am Montag in Berlin.

Auf Nachfrage bestätigte sie, dass die Mitglieder der angestrebten Ampel-Koalition sich in dieser Frage einig seien.

Der Vorstoß sei aber nicht Bestandteil der Reform des Infektionsschutzgesetzes, die diese Woche beschlossen werden soll, sondern eines separaten Gesetzgebungsverfahrens, erklärte Göring-Eckardt. (dpa)