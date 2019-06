Parteien Andrea Nahles tritt zurück Die SPD-Parteivorsitzende und Fraktionschefin will ihre beiden Ämter in der kommenden Woche niederlegen.

Mail an die Redaktion Andrea Nahles hat ihren Rücktritt angekündigt. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Berlin.SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles tritt von ihren Spitzenämtern zurück. „Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist“, schrieb Nahles am Sonntag an alle SPD-Mitglieder.

„Am kommenden Montag werde ich daher im Parteivorstand meinen Rücktritt als Vorsitzende der SPD und am kommenden Dienstag in der Fraktion meinen Rücktritt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion erklären“, so Nahles weiter. „Damit möchte ich die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden kann.“ Nahles rief die SPD dazu auf, beieinander zu bleiben und besonnen zu handeln.

Kein Rückhalt für Neuwahl des Fraktionsvorsitzes

Nahles war nach dem Desaster der SPD bei der Europawahl vor einer Woche stark unter Druck geraten. Daraufhin hatte sie angekündigt, in der Fraktion mit einer vorgezogenen Vorsitzenden-Neuwahl die Machtfrage zu stellen. Bei einer Sonderfraktionssitzung am Mittwoch war deutlich geworden, dass sie für diesen Schritt wenig Rückhalt hatte.

An die Mitglieder schrieb Nahles, sie habe den Vorsitz von Partei und Fraktion in schwierigen Zeiten übernommen. Nahles war nach dem schlechten Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl 2017 Fraktionsvorsitzende geworden und im Jahr darauf auch Parteichefin.

„Wir haben uns gemeinsam entschieden, als Teil der Bundesregierung Verantwortung für unser Land zu tragen“, so Nahles mit Blick auf die Entscheidung, ein weiteres Mal eine große Koalition einzugehen. Die drei Parteien regieren jetzt seit 2013 miteinander. Zuvor gab es zwischen 1966 und 1969 sowie 2005 und 2009 sogenannte große Koalitionen. „Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Partei wieder aufzurichten und die Bürgerinnen und Bürger mit neuen Inhalten zu überzeugen“, so Nahles weiter.

Nahles: „Volle gegenseitige Unterstützung gefragt“

Beides zu schaffen sei eine große Herausforderung. „Um sie zu meistern ist volle gegenseitige Unterstützung gefragt“, so Nahles. Ob ich die nötige Unterstützung habe, sei in den letzten Wochen wiederholt öffentlich in Zweifel gezogen worden. „Deshalb wollte ich Klarheit. Diese Klarheit habe ich in dieser Woche bekommen.“

Die Reaktionen in der Bayern-SPD sind gemischt. Sebastian Roloff, ehemaliger Chef der Oberpfäzer Jusos schrieb bei Facebook: „Vielen Dank für alles, liebe Andrea Nahles. Diesen unwürdigen und respektlosen Umgang hast du nicht verdient.“

Landesvorsitzende Natascha Kohnen hatte am Freitag ebenfalls bei Facebook einen Beschluss des SPD-Landesvorstands veröffentlicht. „Nach der Europawahl ist ein Weiter so in der SPD nicht möglich. Wir sollten den Bundesparteitag auf September vorziehen und dort über unseren Weg in die Zukunft, die Koalition und die Führung der Partei entscheiden“, heißt es darin.

Der ehemalige SPD-Bundes- und Landtagsabgeordnete Reinhold Strobl aus Schnaittenbach (Landkreis Amberg-Sulzbach) bedankte sich in einer Pressemitteilung bei Nahles für ihren Rücktritt. „Mit dem ankündigten Rücktritt ermöglichst Du einen Neuanfang. Die SPD hat viele gute Spitzenleute. Ich bin mir deshalb sicher, dass mit einem neuen Vorsitzenden ein Weg gefunden wird, unsere Partei aus der Krise zu führen“, schrieb er.