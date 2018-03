Regierung Angela Merkels diverse Baustellen Die Bundeskanzlerin gibt ihre erste Regierungserklärung nach ihrer Wiederwahl ab. Wichtige Themen gibt’s in Hülle und Fülle.

Von Reinhard Zweigler

Auf ein Neues! Angela Merkel nennt in ihrer Regierungserklärung politische Schwerpunkte für die nächsten Jahre.

Berlin.Nach sechs Monaten weitgehender Funkstille muss sich die Kanzlerin ausführlich der Europapolitik zuwenden. Schon auf dem EU-Gipfel in dieser Woche werden wichtige Weichen für die Zukunft der bald nur noch 27er-Gemeinschaft gestellt werden. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron ist mit seinen Vorschlägen zur EU-Reform schon vor Monaten vorgeprescht.

Als Knackpunkt erweist sich jetzt der nächste EU-Haushalt. Macron und Merkel haben sich grundsätzlich bereiterklärt, höhere Beiträge zu überweisen. Damit sollen Investitionen, auch in grenzüberschreitende Projekte, erhöht und die Wirtschaft in den Mitgliedsstaaten wettbewerbsfähiger gemacht werden. Eine Reihe von Ländern, von Polen und Österreich bis hin zu den Niederlanden, lehnt mehr Geld für Brüssel jedoch ab.

Zudem muss sich die EU strukturell neu aufstellen. Auch über eine schrittweise Angleichung von Sozialstandards dürfte gestritten werden. Merkel ist für einen gemeinsamen Rahmen für Mindestlohn- sowie Grundsicherungssysteme in der EU.

Trump stellt Forderungen



Donald Trump stellt die Beziehungen zwischen den USA und Deutschland sowie der gesamten EU auf eine harte Bewährungsprobe. Um vielleicht doch einen Handels- und Zöllekrieg mit dem Verbündeten jenseits des Atlantik zu vermeiden, hat die Kanzlerin ihren wichtigsten Vertrauten, Wirtschaftsminister Peter Altmaier, als Unterhändler nach Washington geschickt.

Es geht nicht nur um drohende Zölle auf Stahl- und Aluminium-Exporte in die USA, sondern um die Zukunft des freien Welthandels insgesamt. Merkel dürfte sowohl auf Verständigung mit Washington setzen, aber auch auf harte Gegenmaßnahmen der EU. Etwa auf Strafzölle gegen bestimmte US-Produkte, ob Whisky oder Motorräder. Zugleich wird Berlin die Welthandelsorganisation einschalten.

Trumps diktatorische Forderungen nach einem Abbau des deutschen Außenhandelsüberschusses mit den USA und einer kräftigen Erhöhung der Verteidigungsausgaben wird Merkel nicht entsprechen.

Putin: Fenster der Möglichkeiten?

Nach der Präsidentschaftswahl am Sonntag schlägt Wladimir Putin überraschend versöhnliche Töne an. Er wolle keinen Rüstungswettlauf, sondern mit anderen Ländern zusammenarbeiten. Angela Merkel wird Putin nun beim Wort nehmen müssen. Vielleicht ergibt sich jetzt wirklich ein „Fenster der Möglichkeiten“ für eine vernünftige Zusammenarbeit mit Moskau. Problemfelder, die beide Seiten gemeinsam bearbeiten müssten, gibt es genug.

Der Minsker Friedensprozess für die Ostukraine kommt nicht voran. In Syrien kämpfen russische Truppen ohne Rücksicht auf zivile Opfer für Diktator Assad. Die „heimgeholte Krim“ bleibt fest in russischer Hand, obwohl die Annexion vor vier Jahren völkerrechtswidrig war. Spannend könnte werden, ob Merkel eine Lockerung der westlichen Sanktionen in Aussicht stellt, bei nachweisbaren Gegenleistungen Russlands. Auch zur Sicherheit von osteuropäischen EU-Ländern könnte die Kanzlerin Stellung beziehen.

Unterstützung für Seehofer?

Vier Tage nach der Vereidigung der Bundesregierung brach der neue Innen- und Heimatminister Horst Seehofer den ersten Streit vom Zaun. „Der Islam gehört nicht zu Deutschland“, sagte er – und kann sich dabei auf die Zustimmung von rund drei Viertel der Deutschen stützen, wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gestern erklärte. Merkels Replik, dass die hier lebenden Muslime und ihre Religion zu Deutschland gehörten, könnte sie heute noch einmal ausführen.

Auf der anderen Seite wird sie vermutlich die Politik Seehofers – Beibehaltung der Grenzkontrollen, Masterplan zur Abschiebung oder zur Begrenzung des Zuzugs (Obergrenze) sowie Integrationsmaßnahmen – unterstützen. Merkel braucht einen Erfolg des Super-Innenministers, auch um den murrenden konservativen Flügel der CDU zu besänftigen sowie um die rechtspopulistische AfD im Zaume zu halten.

Digitalisierung: Geht’s voran?

Eine digitale Infrastruktur „von Weltklasse“, Glasfaserkabel in jeder Region, jeder Gemeinde, möglichst in jedem Haus wird im Koalitionsvertrag versprochen. Dafür werden in dieser Wahlperiode zehn bis zwölf Milliarden Euro in die Hand genommen. Das Schlagwort lautete „Gigabitinvestitionsfonds“.

Merkel müsste eigentlich sagen, dass das bisherige Ziel von 50 Mbit viel zu niedrig veranschlagt war und warum bereitgestellte Milliarden nicht verbaut wurden. Die Kanzlerin sollte erklären, was die neue Digitalisierungs-Staatsministerin Dorothee Bär von der CSU genau zu tun hat.

Offene Fragen im Sozialbereich

Auch für den Sozialbereich werden von Merkel klare Worte erwartet. Und zwar nicht nur zu der Frage, ob Hartz-IV-Empfänger arm sind, wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) findet. Sondern auch dazu, dass Patienten lange auf Termine beim Facharzt warten müssen, dass Landärzte und Personal in Pflegeeinrichtungen fehlen, dass pflegende Angehörige besser unterstützt werden müssen.

Zugleich dürfte Merkel auf steigende Altersrenten von 3,2 Prozent verweisen. Das strukturelle Problem der umlagefinanzierten Rentenversicherung soll allerdings erst von einer Kommission in den nächsten Jahren gelöst werden.

Festes Ritual Über 100 Regierungserklärungen hat Angela Merkel in den nun zwölfeinhalb Jahren ihrer Kanzlerschaft bereits abgegeben. Damit übertrifft sie ihre Vorgänger im Kanzleramt deutlich. Und bis zum Ende der Wahlperiode werden noch einige dazu kommen. Auch als „nur“ amtierende Regierungschefin ergriff sie das Wort zu einer solchen Grundsatzrede im Bundestag, zuletzt am 22. Februar zum Thema EU. Auch an diesem Mittwoch werden die Zukunft der Gemeinschaft, der Austritt Großbritanniens und der gemeinsame EU-Haushalt im Fokus stehen.

Solche Erklärungen vor dem Parlament folgen einem festen Ritual. Die Regierungschefin legt etwa eine Stunde lang ihre politischen Ziele dar, mehr oder weniger konkret und emotional bewegt. Sie blättert die Krisen und Herausforderungen im In- und Ausland auf. Danach darf zuerst die größte Oppositionspartei, nun erstmals die AfD, erwidern. Sodann sprechen im vorher festgelegten Wechsel die anderen Oppositionsparteien und Vertreter von Union und SPD. Der TV-Sender Phoenix überträgt live. Ebenso kann über Streamingdienste alles mitverfolgt werden.