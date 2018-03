Regierung Angela Merkels neue Ministerriege Wer gehört zur neuen Regierung und was wird dieses Team leisten können? Eine Analyse unseres Berlin-Korrespondenten

Von Reinhard Zweigler

Die Erleichterung über die Bildung ihrer vierten Regierung ist der alten und neuen Kanzlerin anzumerken.

Horst Seehofer (CSU)

Hubertus Heil (SPD)

Julia Klöckner (CDU)

Franziska Giffey (SPD)

Bundeskanzlerin Angela Merkel

Die Erleichterung über die Bildung ihrer vierten Regierung ist der alten und neuen Kanzlerin anzumerken. Angela Merkel muss nun ganz schnell die Lähmung innerhalb der EU überwinden, deren Reform voranbringen und gegen das Auseinanderdriften der Union angehen. Auch andere Herausforderungen verlangen nun wieder ihren vollen Einsatz als Krisenmanagerin. Etwa beim drohenden Handelskrieg mit den USA, oder im Verhältnis zur Türkei. Vor allem jedoch muss Merkel das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen im Land zurück gewinnen.

Finanzminister Olaf Scholz

Sieben Jahre lang hat er das wirtschaftlich erfolgreiche Hamburg als Erster Bürgermeister regiert. Auf seine Standhaftigkeit und Flexibilität kommt es nun auch in Brüssel an, wo um die Stabilität der Euro-Zone gerungen wird. Die „schwarze Null“, die er von Vorgänger Wolfgang Schäuble übernahm, will Scholz weiter einhalten. Doch neben einem ausgeglichenen Haushalt soll viel mehr investiert werden. Die schrittweise Abschaffung des Soli kann er wegen der guten Haushaltslage ohne Probleme stemmen. Er könnte ein Schwergewicht im Kabinett werden.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier

Ex-Kanzleramtschef Peter Altmaier soll nun in die Fußstapfen des großen CDU-Politikers Ludwig Erhard treten. Die Herausforderungen für den Saarländer sind enorm. Von ihm wird eine überzeugende Antwort im Handelsstreit mit den USA erwartet, etwa der Schutz der deutschen Autoindustrie, die viel exportiert, aber in den USA auch selbst produziert. Neue Weichenstellungen bei der Energiewende muss er ebenso vornehmen, wie mehr Anreize für Innovationen setzen und die Digitalisierung voranbringen. Einen guten Draht in die Wirtschaft hat er jedenfalls.

Innenminister Horst Seehofer

Mit etwas Wehmut hat Horst Seehofer gestern den Koalitionsvertrag unterzeichnet. Damit sei sein Wechsel nach Berlin „irreversibel“. An der Spree erwartet ihn ein extrem großes Ressort. Vor allem muss der CSU-Chef die Versprechen in der Integrations- und Flüchtlingspolitik umsetzen: sichere EU-Außengrenzen, schnellere Asylverfahren, konsequentere Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern und Straftätern sowie eine wirksamere Integration. Zugleich muss er effektive Schritte zur Linderung der Wohnungsnot in Ballungsgebieten auf den Weg bringen.

Außenminister Heiko Maas

Für den bisherigen Justiz- und Verbraucherschutzminister Heiko Maas kommt die Berufung zum deutschen Chefdiplomaten und damit zum Nachfolger von Sigmar Gabriel einigermaßen überraschend. Der saarländische SPD-Politiker verfüge über keinerlei außenpolitische Kompetenz, werfen ihm seine Kritiker vor. Allerdings dürfte sich der Polit-Profi aus dem Saarland rasch auf dem glatten diplomatischen Parkett, den vielen Krisenherden in der Welt zurechtfinden. Er kann sich dabei auf den exzellenten Apparat des Auswärtigen Amtes stützen.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen ist neben Angela Merkel die einzige CDU-Politikerin, die im vorherigen Kabinett denselben Posten bekleidete. Die Bundeswehr ist zugleich das Ressort mit den größten Baustellen. Trotz vollmundiger Ankündigungen vor vier Jahren ist eine grundlegende Besserung nicht eingetreten, was etwa die Einsatzbereitschaft der Technik sowie die milliardenschwere Beschaffung betrifft. Manche sehen von der Leyen deshalb als eine „Ministerin auf Bewährung“. Zudem wird gemunkelt, sie könne in absehbarer Zeit als EU-Kommissarin nach Brüssel wechseln.

Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil

Der SPD-Politiker Hubertus Heil aus Hildesheim schon lange als ministrabel. Er war bereits zwei Mal Generalsekretär seiner Partei. Gleichwohl hat er als langjähriger Wirtschafts- und Sozialexperte im Bundestag einen guten Ruf. Als erste Aufgabe erwartet ihn die Neuregelung von grundlos befristeten Arbeitsverträgen. Vor allem in der Rentenpolitik hat er dicke Bretter zu bohren. Er muss die Grundrente – nach 35 Beitragsjahren – oder das CSU-Projekt einer verbesserten Mütterrente umsetzen. Für eine grundlegende Rentenreform soll er bis 2020 Vorschläge vorlegen.

Justizministerin Katharina Barley

Die 49-jährige Kölnerin hat eine fast atemberaubende politische Karriere gemacht. Die Tochter eines britischen Journalisten und einer deutschen Ärztin stieg erst zur SPD-Generalssekretärin auf, dann zur Familienministerin. In Merkels Regierung übernahm sie das große Ressort Arbeit und Soziales gleich noch dazu. Lange war die Juristin – unter anderem Tätigkeit am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe – sogar als künftige Außenministerin gehandelt worden. Doch weil ihr Vorgänger Maas nun Außenminister wird, übernimmt die Volljuristin dessen Ministeramt.

Bildungsministerin Anja Karliczek

Die 46-jährige CDU-Politikerin aus Nordrhein-Westfalen hatte wohl kaum einer auf dem Zettel als neue Bildungs- und Forschungsministerin. Doch der mitgliederstärkste CDU-Landesverband pochte nach dem Weggang von Gesundheitsminister Hermann Gröhe auf einen Kabinettsposten. Nun muss sich die bisherige parlamentarische Geschäftsführerin der Unionsfraktion schleunigst in politisches Neuland einarbeiten. Sie war zuvor vor allem als Wirtschafts- und Tourismusexpertin aufgefallen. Außerdem leitet sie bislang das familieneigene Hotel im Teutoburger Wald.

Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner

Dass die einstige Weinkönigin Julia Klöckner irgendwann in das Bundeskabinett aufsteigen würde, war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Bereits vor vier Jahren galt sie als eine Aspirantin für den Ministerthron. Allerdings sollte sie zunächst die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz gewinnen, was im Vorjahr allerdings misslang. Im Ministeramt hat sie dicken Brocken zu bewältigen wie die künftige EU-Agrarförderung, wo es mit dem Ausstieg der Briten weniger Geld zu verteilen geben wird. Dauerthemen sind ebenso der Einsatz von Antibiotika und Pestiziden.

Umweltministerin Svenja Schulze

Die 49-jährige Düsseldorferin hatten wahrscheinlich die wenigsten als neue Umweltministerin erwartet. Zumal die Amtsinhaberin Barbara Hendricks gerne weiter gemacht hätte. Doch auch die SPD wollte jüngere Mitglieder ins Kabinett entsenden. Dabei hat die Schulze durchaus Beziehungen zur Umweltpolitik. Sie war in NRW fast sieben Jahre lang Ministerin für Innovation, Wissenschaft und Forschung. Ihr Credo für den neuen Posten im Bundeskabinett lautet: Wir müssen Arbeit und Umwelt zusammen denken. In der Dieselaffäre dürfte es weiter Streit mit dem Verkehrsminister geben.

Gesundheitsminister Jens Spahn

AfD-Fraktionschef Alexander Gauland behauptet, ohne seine Partei hätte Angela Merkel ihren innerparteilichen Kritiker Jens Spahn nie ins Kabinett geholt. Das ist Unsinn, denn Spahn war als Finanzstaatssekretär längst Mitglied der Bundesregierung. Allerdings könnte seine Berufung als Verbeugung vor dem konservativen Flügel der CDU interpretiert werden. Das Gesundheitsressort ist Spahn als langjährigem gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion vertraut. Nun muss er dafür sorgen, dass die Pflege besser wird und Kassenpatienten nicht länger zweite Klasse sind.

Familienministerin Franziska Giffey

Die 39-jährige Ex-Bürgermeisterin im Berliner Problembezirk Neukölln ist eine weitere dicke Personal-Überraschung der SPD. Ausschlaggebend für ihre Nominierung waren nicht nur die Erfolge ihrer Law-and-Order-Politik im sozialen Brennpunkt, sondern auch schlicht ihre Herkunft aus Frankfurt an der Oder. Die Ost-SPD pochte auf einen Ministerposten für die neuen Bundesländer. Die promovierte Politikwissenschaftlerin Giffey erfüllt die Ost-Quote. Dabei arbeitet die couragierte Politikerin fast 20 Jahre im Westen. Ein höheres Kindergeld dürfte sie rasch durchsetzen können.

Verkehrsminister Andreas Scheuer

Dem früheren CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer ist das Bundesverkehrsministerium bestens vertraut. Er war hier unter Minister Peter Ramsauer vier Jahre lang Parlamentarischer Staatssekretär. Die Berufung des Passauers an die Spitze des Ministeriums ist keine Überraschung. Mit dem Diesel-Skandal erbt er jedoch ein vertracktes Problem von seinem Vorgänger Alexander Dobrindt. Scheuer wird Fahrverbote um jeden Preis vermeiden. Er wird mehr tun müssen, um die Elektromobilität zu pushen sowie um den Ausbau von Glasfaserkabeln voranzubringen.

Entwicklungsminister Gerd Müller

Als der Schwabe Gerd Müller vor vier Jahren Entwicklungsminister wurde, schrieben ausländische Zeitungen allen Ernstes, nun bekomme der einstige Torjäger des FC Bayern München einen Ministerposten. Müller konnte über die Verwechslung herzhaft lachen. Auf seinem Posten hat er sich einen sehr guten Ruf erworben. Der CSU-Politiker scheut sich nicht, internationale Brennpunkte zu besuchen. Wesentlich auf sein Konto geht der „Marshallplan für Afrika“. Die Bekämpfung von Fluchtursachen vor Ort nimmt Müller ernst. Er dürfte weiter ein Aktivposten der Regierung sein.

