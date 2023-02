Seit einem Jahr Krieg Angriff im Morgengrauen: Wie der Krieg gegen die Ukraine am 24. Februar begann

Auf diesem vom Pressedienst der ukrainischen Polizeibehörde veröffentlichten Handout-Foto flogen damals offenbar russische Militärhubschrauber über den Stadtrand von Kiew. Foto: Uncredited/Ukrainian Police Department Press Service via AP/dpa

Um kurz vor vier Uhr morgens (MEZ) am 24. Februar 2022 melden die Nachrichtenagenturen mit höchster Dringlichkeit: „Putin kündigt ‘militärische Operation‘ in der Ukraine an“. Der größte Krieg in Europa seit 1945 beginnt.

Putins Kriegsrede

Über Monate hatte Russland zuvor Truppen an der Grenze zusammengezogen, nun überfallen sie das Nachbarland. Ziel sei es, die Ukraine zu „entmilitarisieren“ und zu „entnazifizieren“, sagt der russische Präsident Wladimir Putin in einer Fernsehansprache und wiederholt seinen unbegründeten Vorwurf, die ukrainischen Armee begehe in den abtrünnigen pro-russischen Gebieten im Osten Völkermord. Westlichen Ländern, welche die Ukraine unterstützen, droht der Kremlchef mit unabsehbaren Konsequenzen.

Luftangriffe und Bodentruppen

Von Kiew über die Hafenstadt Odessa bis nach Charkiw an der Grenze zu Russland werden im ganzen Land Ziele bombardiert. In der Hauptstadt suchen die Menschen Zuflucht in den U-Bahnstationen. Binnen weniger Stunden dringen russische Bodentruppen mit Panzern von Norden, Süden und Osten her in die Ukraine ein. Flüge über der Ukraine und aus Städten im Süden Russlands werden gestrichen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verhängt das Kriegsrecht, Männer im wehrfähigen Alter dürfen das Land nicht mehr verlassen.

Internationale Reaktionen

Umgehend verurteilen westliche Länder die Invasion. „Die Welt wird Russland zur Rechenschaft ziehen“, sagt US-Präsident Joe Biden und kündigt „verheerende“ Wirtschaftssanktionen gegen Moskau an. In einem Telefonat sichert Biden Selenskyj „Unterstützung und Hilfe“ zu, stellt jedoch auch klar, dass die USA keine Truppen in die Ukraine schicken werden, um nicht in einen direkten Konflikt mit Russland zu geraten.

Die Nato aktiviert die Verteidigungspläne für ihre Mitglieder. Die Staats- und Regierungschefs der EU verhängen scharfe Sanktionen gegen den russischen Finanz-, Energie- und Verkehrssektor. China äußert hingegen Verständnis für Moskaus „begründete Bedenken in Bezug auf Sicherheitsfragen“ in der Ukraine.

Der Ölpreis übersteigt zum ersten Mal seit mehr als sieben Jahren die 100-Dollar-Marke, auch die Preise für Aluminium und Weizen erreichen Rekordhöhen. Der russische Rubel fällt binnen Stunden um neun Prozent gegenüber dem Dollar.

Im eigenen Land geht Putin hart gegen Kriegsgegner vor: In Moskau und St. Petersburg werden mehr als 1400 Menschen verhaftet.

Schwere Gefechte

Am frühen Nachmittag erreichen die russischen Truppen die Region nördlich von Kiew und greifen ukrainische Stellungen mit Grad-Raketen an. Einige der heftigsten Kämpfe finden auf dem Flugplatz Hostomel nordwestlich der Hauptstadt statt. Es scheine, als wolle Moskau die ukrainische Regierung „enthaupten“ und eine pro-russische Führung in Kiew installieren, sagt ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums.

Am Abend gibt die Ukraine bekannt, dass russische Streitkräfte das Kernkraftwerk Tschernobyl unter ihre Kontrolle gebracht haben. Moskau erklärt, am ersten Tag mehr als 70 militärische Ziele, darunter elf Flugplätze, zerstört zu haben. Kiew gibt an, fünf russische Flugzeuge und einen Hubschrauber abgeschossen zu haben.

Mindesten 137 Menschen - Zivilisten und Soldaten - seien am 24. Februar als „Helden“ gestorben, sagt Selenskyj. In einem selbstgedrehten Video versichert er, im Land zu bleiben und die Ukraine zu verteidigen.

Erste Flüchtlinge

Polen eröffnet neun Aufnahmezentren für Flüchtlinge entlang seiner Grenze zur Ukraine. Auf den Straßen in Richtung der polnischen Grenze bilden sich lange Staus. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks wurden gleich zu Beginn des Krieges rund 100.000 Menschen vertrieben.

− afp/lha