Angriffskrieg nicht strafbar?

Das Grundgesetz fordert in Art. 26 Abs. 1 ausdrücklich, friedenstörende Handlungen generell unter Strafe zu stellen. Nun wurde am 17. Juli das Statut des Internationalen Gerichtshofes (IStGH) um die Möglichkeit der Verfolgung von Angriffskriegen erweitert. Bereits 2017 hatte die Bundesregierung vorauseilend die Streichung des § 80 StGB, der die Vorbereitung von Angriffskriegen unter Strafe stellte, aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. Stattdessen wurde im Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) ein neuer § 13 eingefügt, der das „Verbrechen der Aggression“ unter Strafe stellt. In Wirklichkeit geht es damit aber um eine Straffreistellung von Regierenden und Soldaten, die sich an Angriffskriegen beteiligen.

Die schon engen IStGH-Regelungen werden noch enger ausgelegt, was mit den Vorgaben des Grundgesetzes nicht vereinbar ist. Übrig bleibt ein symbolisches Strafrecht. Das Gesetz schließt sämtliche Kriegshandlungen aus, die nicht „offenkundig“ völkerrechtswidrig sind. Durch diese „Filterfunktion“ werde „nur ein Teilbereich völkerrechtswidriger Gewaltanwendung tatbestandlich erfasst“, so die Bundesregierung. „Rechtlich umstrittene Einsätze, wie im Rahmen humanitärer Interventionen, und Fälle von nicht hinreichender Intensität sollen davon gerade nicht erfasst werden“ (BT-Drs. 18/8621).

Das Gesetz schließt die Verantwortlichkeit von Soldaten für ihre Beteiligung an völkerrechtswidrigen Kriegseinsätzen aus. Die Führungsklausel beschränkt den Straftatbestand auf den Täterkreis höchster „Staatenlenker“. Diese Beschränkung exkulpiert sämtliche Militärangehörige von ihrer eigenen Verantwortung. Das Gesetz verwirft das Weltrechtsprinzip, indem es die Verantwortung der Bundesregierung auf Fälle begrenzt, die einen Bezug zur Bundesrepublik haben: Die Täter müssen Deutsche sein oder es muss eine Bedrohung der Bundesrepublik durch die Tathandlung ausgelöst werden. Artikel 26 GG wird so unterlaufen. Die Summe der Einschränkungen, bedeutet, dass keine Anklagen wegen eines Aggressionsverbrechens mehr denkbar sind. Die Hürden einer Strafverfolgung werden so hoch gesetzt, dass zumal von einer regierungsweisungsgebundenen Generalbundesanwaltschaft keine einzige Anklage mehr erwartbar ist. Es wird weitergehen mit „humanitären Interventionen“ für westliche Interessen.

