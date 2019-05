Aussenansicht Anker-Zentren abschaffen Die Isolation der Geflüchteten hat Konflikte zur Folge, die gewaltsam durch Sicherheitspersonal „geschlichtet“ werden.

Franziska Sauer, Flüchtlingsrätin

Sie wurden von der CSU als innovative Idee und neues Erfolgsmodell präsentiert: die Anker-Zentren, die in Bayern mit der Umwidmung vorheriger Erstaufnahme- oder Transitzentren am 1. August 2018 entstanden. Seitdem werden alle neu in Bayern registrierten Asylsuchenden einem Anker-Zentrum zugewiesen. In jedem bayerischen Regierungsbezirk gibt es seit einem halben Jahr jeweils ein solches Zentrum. Welche Auswirkungen hat dies auf das Leben der Geflüchteten? Bislang gibt es keine rechtliche Grundlage für diese im Koalitionsvertrag beschlossenen Sammellager. In den bayerischen Anker-Zentren sind, juristisch betrachtet, Aufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünfte und Ausreiseeinrichtungen an einem Ort vereint. Fraglich ist dabei, ob dies überhaupt rechtmäßig ist.

Offizielles Ziel der Anker-Zentren ist es, durch Zentralisierung aller beteiligten Behörden an einem Ort die Asylverfahren zu beschleunigen. Inoffizielles Ziel jedoch ist die Isolation der Menschen, um der Integration unerwünschter Personen von vornherein vorzubeugen. Für alle Menschen, die in Anker-Zentren leben, gilt strikte Lagerpflicht, Beschäftigungsverbot und Residenzpflicht.

Die Isolation hat Konflikte zur Folge, die gewaltsam durch das Sicherheitspersonal oder gar unverhältnismäßige Polizeieinsätze „geschlichtet“ werden. Das geltende Sachleistungsprinzip kommt einer Entmündigung der Geflüchteten gleich. Kinder werden mehrheitlich im Lager statt in Regelschulen beschult – mit rudimentärem Unterricht und ohne die Möglichkeit, einen Abschluss zu erreichen. Dem Menschenrecht auf Bildung wird so in keinster Weise Genüge getan.

Auch Kosten können durch die Einführung der Anker-Zentren nicht gespart werden. Im Gegenteil: Aufgrund der Arbeitsverbote sind die Menschen auf Sozialleistungen angewiesen. In Zeiten des Fachkräftemangels ist dies mehr als unverständlich. Die isolierte Art der Unterbringung zermürbt die Betroffenen, begünstigt und verschlimmert psychische Krankheiten; die periphere Lage der Einrichtungen und die häufigen Polizeieinsätze schaffen einen Nährboden für Vorurteile in der Gesellschaft. „Anker-Zentren“ greifen die Menschenwürde der Geflüchteten an und müssen deshalb dringend geschlossen werden!

Die Autorin ist Mitarbeiterin des Bayerischen Flüchtlingsrates und beschäftigt sich vorwiegend mit Problemen in den Anker-Zentren.

