Außenansicht Ankerzentren machen krank Ankerzentren zur Unterbringung von Asylsuchenden machen psychisch gesunde Menschen krank und psychisch kranke noch kränker.

Von Stephanie Hinum, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie.

Regensburg.Sogenannte Ankerzentren zur Unterbringung von Asylsuchenden machen psychisch gesunde Menschen krank und psychisch kranke noch kränker. Dies ist die alarmierende Erkenntnis meines Einsatzes in einer solchen Einrichtung in Manching bei Ingolstadt. Dort biete ich seit Anfang des Jahres im Rahmen einer Kooperation von Ärzte der Welt und Refugio München eine offene psychiatrische Sprechstunde an.

Unter meinen Patienten ist zum Beispiel eine Frau, die auf ihrer Flucht in einem libyschen Foltergefängnis interniert war und unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung leidet. Alles in der Einrichtung – die nicht abschließbaren Duschen, der Lärm, Auseinandersetzungen zwischen Bewohnern und Sicherheitsdienst, Polizeikontrollen – löste bei der Patientin Erinnerungen an ihre schrecklichen Erlebnisse aus.

Die Lebensbedingungen in den Unterkünften müssen umgehend verbessert werden!



Die hiesige Asylpolitik sei von „Humanität und Ordnung“ geprägt – so stellt es die bayerische Landesregierung dar. Dem kann ich basierend auf meinen Erfahrungen in der Manchinger Unterkunft nur deutlich widersprechen. Bei unserem Einsatz haben wir beobachtet, dass kein systematisches Vorgehen existiert, um besonders schutzbedürftige Asylsuchende zu identifizieren. Selbst wenn besondere Bedarfe festgestellt worden sind, gibt es kein einheitliches Verfahren. Dadurch bleibt vieles zu oft dem Zufall überlassen. Zahlreiche Menschen bekommen so nicht die Unterstützung, die sie dringend benötigen. Auch Bewohner, die keiner besonders gefährdeten Gruppe angehören, werden durch das System „Ankerzentrum“ regelrecht zermürbt.

Viele unserer Patienten haben Schlafstörungen, die durch die Unterbringung in Mehrbettzimmern, fehlende Rückzugsräume und nächtliche Abschiebungen noch verstärkt werden. Dazu kommt die Erfahrung mangelnder Kontrolle über das eigene Leben – von der Entscheidung über das eigene Schicksal bis hin zu den alltäglichsten Entscheidungen, zum Beispiel wann welche Mahlzeiten eingenommen werden. Dies führt in vielen Fällen zu Angst und Depressionen. „Ärzte der Welt“ fordert die Abschaffung der Ankerzentren in ihrer jetzigen Form, eine dezentrale Unterbringung von Asylsuchenden sowie die Einhaltung nationaler und internationaler Mindeststandards. Die Lebensbedingungen in den Unterkünften müssen umgehend verbessert werden!

