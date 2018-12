Aussenansicht Anreize für das Ehrenamt Bayerische Vereine sind feste Bestandteile der Kultur. Doch viele sind bedroht – niemand möchte den Vorsitz übernehmen.

Von Franz Bergmüller, Landesvorsitzender

Mail an die Redaktion Franz Bergmüller ist Landesvorsitzender des Vereins zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur. Foto: Bodo Meinsen

Trachtenvereine, Blaskapellen, Sport- und Schützenvereine und viele andere Traditionsvereine gehören fest zur bayerischen Tradition. Geleitet werden diese ausnahmslos ehrenamtlich. Immer mehr Vereine haben jetzt jedoch trotz großer Mitgliederzahl enorme Probleme, die Vorstandsplätze zu besetzen. Dem traditionellen Ehrenamt fehlen die Menschen.

Der Trachtenverein HTV Stamm Burglengenfeld existiert seit September dieses Jahres nicht mehr. In drei Jahren hätte der Verein sein 100-jähriges Jubiläum feiern können. Wie bei vielen anderen Trachten-, Musik-, oder Schützenvereinen in Bayern ist der Grund für die Existenzgefährdung jedoch keinesfalls der Mangel an Mitgliedern. Es finden sich lediglich keine Freiwilligen zur Übernahme des ehrenamtlichen Vorsitzes des Vereins. Eine Erklärung dafür ist die große zeitliche Belastung, die eine solche Position mit sich bringt. Aber auch die damit verbundene Verantwortung schreckt viele Interessenten ab.

Unsere bayerischen Vereine sind fest in unserer Kultur verankert und Teil der bayerischen Wirtshauskultur. Wenn diese Tradition erhalten bleiben soll, muss jetzt gehandelt werden. Ein starkes Vereinsleben im Einvernehmen mit dem Dorfwirt sichert den örtlichen Zusammenhalt. Um Anreize für ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen zu setzen, schlage ich die Haftungsfreistellung für Vorsitzende vor. Ein ähnliches Prinzip soll auch bei Hebammen angewendet werden. Außerdem soll eine steuerfreie Ehrenamtspauschale von 5400 Euro dazu motivieren, eine ehrenamtliche Position in einem Verein zu übernehmen.

Unser bayerisches Kulturgut muss geschützt werden, insbesondere müssen bürokratische Hürden bezüglich der Arbeit von Ehrenamtlichen dringend abgebaut werden. Es kann nicht angehen, dass die Deutsche Rentenversicherung neuerdings versucht, ehrenamtlich tätige Vereinsvorstände als abhängig Beschäftigte zu qualifizieren, so dass Aufwandsentschädigungen, welche über die steuerlich anerkannten Ehrenamtspauschalen hinausgehen, als nicht sozialversicherungsfrei anerkannt werden. Ein solches Verhalten grenzt an reine Schikane. Damit sich noch Menschen finden, die sich ehrenamtlich für diese Belange einsetzen, muss das Ehrenamt gestärkt und nicht torpediert werden.