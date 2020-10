Kriminalität Anschlag als Mordversuch gewertet „Schande für unser Land“: Den Angriff auf einen jüdischen Studenten vor Hamburger Synagoge verurteilen Politiker scharf.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Schild mit der Aufschrift „Für eine offene und tolerante Gesellschaft - Antisemitismus hat hier keinen Platz“ liegt neben Kerzen und Blumen auf dem Gehweg nahe der Synagoge. Hier nahe der Synagoge wurde ein 26 Jahre alter jüdischer Student erheblich verletzt. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Hamburg.Polizei und Generalstaatsanwaltschaft werten den Angriff auf einen jüdischen Studenten vor einer Hamburger Synagoge nach ersten Erkenntnissen als versuchten Mord - mutmaßlich mit antisemitischem Hintergrund. Das teilten beide Behörden am Montag in Hamburg mit. Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Angriff auf einen jüdischen Studenten vor einer Hamburger Synagoge scharf verurteilt. Es sei „ein feiger und abscheulicher Anschlag, der auch mich bestürzt“, schrieb der Bundesfinanzminister und frühere Hamburger Bürgermeister am Montag bei Twitter.

Am Sonntagnachmittag war ein junger Mann, der durch das Tragen einer Kippa als Jude erkennbar war, unmittelbar vor dem Betreten einer Hamburger Synagoge von einem Deutschen mit einem Klappspaten angegriffen und am Kopf verletzt worden.

Extrem verwirrter Eindruck

Das Motiv des 29 Jahre alten Angreifers mit kasachischen Wurzeln war zunächst unklar. Der Mann mit Wohnsitz in Berlin hatte allerdings der Polizei zufolge einen „extrem verwirrten Eindruck“ gemacht. Nach dpa-Informationen soll der Täter einen Zettel mit einem Hakenkreuz in seiner Hosentasche gehabt haben.

Der Hetze entgegenstellen

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat den Angriff auf den jüdischen Studenten als „widerliche Attacke“ verurteilt. „Der Hass gegen Jüdinnen und Juden ist eine Schande für unser Land“, sagte sie am Montag laut Mitteilung in Berlin. Der Rechtsstaat müsse alles tun, um jüdisches Leben zu schützen. „Wir müssen uns der Hetze noch entschiedener entgegenstellen und stärker für die Betroffenen von Hass und Gewalt da sein.“ Dem Opfer wünschte sie baldige und vollständige Genesung, viel Kraft und „die Solidarität von uns allen“.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, verurteilte die Attacke ebenfalls scharf. „Dass ein Mann auf dem Weg zum Gebet in seiner Gemeinde Opfer eines brutalen Angriffs wird, hat mich zutiefst erschüttert“, sagte Klein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Montag). „In diesen Tagen steht der Attentäter von Halle vor Gericht. Dieser erneute Anschlag an einem jüdischen Feiertag macht noch einmal deutlich, wie wichtig eine Debatte über den tief sitzenden Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft, seine Hintergründe und die erforderlichen Gegenmaßnahmen ist.“

Jahrestag des Anschlags von Halle

Der Vorfall passierte nur wenige Tage vor dem Jahrestag des Anschlages in Halle. Am 9. Oktober 2019 hatte der schwer bewaffnete Rechtsextremist Stephan Balliet versucht, die Synagoge in Halle zu stürmen und ein Massaker unter 52 Besuchern anzurichten. Als ihm dies nicht gelang, erschoss er eine Passantin und in einem Dönerimbiss einen 20 Jahre alten Gast. Auf seiner Flucht verletzte der Deutsche mehrere Menschen teils sehr schwer. Gegen ihn läuft am Oberlandesgericht Naumburg der Prozess. (dpa)