Kriminalität Anschlag auf Botschaft in Berlin Die Täter warfen Farbbeutel auf die Vertretung Brasiliens. Der Staatsschutz ermittelt. Zuvor brannten Amazon-Transporter.

Mail an die Redaktion Der Staatsschutz der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Foto: Paul Zinken

Berlin.Nach Aussagen des Sicherheitsdienstes warfen mindestens vier Menschen am frühen Morgen gegen 1.00 Uhr Farbbeutel und Gegenstände gegen die Fassade des Gebäudes in der Wallstraße.

Dabei wurden 16 Fenster zerstört, wie die Polizei mitteilte. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, da es sich um eine politisch motivierte Tat handeln könnte.

Es werde auch geprüft, ob es einen Zusammenhang zu dem Angriff auf das Amazon-Gebäude in der Krausenstraße am Donnerstagmorgen gebe, hieß es weiter. Dort hatten mindestens drei Vermummte das Büro attackiert. Sie versperrten die Eingangstür von außen, so dass der Wachschutz nicht aus dem Gebäude kommen konnte. Dann warfen sie Scheiben mit Steinen ein und beschmierten die Fassade mit Farbe.

In der Nacht zu Freitag brannte kurz nach zwei Uhr ein Amazon-Lieferwagen in Berlin-Karlshorst. Die Flammen griffen auch auf einen zweiten Lieferwagen über. Gegen 2.30 Uhr habe dann eine Zeugin Flammen in einem Transporter im Stadtteil Gesundbrunnen gesehen, verlautete von der Polizei.

Die Feuerwehr konnte alle Brände löschen. Beide Zeugen haben den Angaben zufolge nicht gesehen, was die Brände ausgelöst hatte. Da es sich um eine politisch motivierte Tat handeln könnte, ermittelt der Staatsschutz.

