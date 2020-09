Außenansicht Antibiotika verlieren ihre Wirkung Die Medikamente werden oft nicht gezielt, sondern der Einfachheit halber pauschal und prophylaktisch eingesetzt.

Der Mensch dringt immer weiter in die grüne Hölle vor, in den verderblichen Dschungel, als Wanderfeldbauer, Holzfäller, Goldsucher. Er zerstört den Wald, raubt Affen, Vögel, Fledermäuse, isst sie oder verkauft sie in große Städte – mit allem, was sie aus ihren tiefen, feuchten, düsteren Wäldern mitbringen. Die Viren der Wildtiere vermischen sich mit denen der Nutztiere der Menschen, die diese bedenkenlos und gnadenlos in aller Enge, dicht gedrängt aneinanderhalten. Dort können die Viren mutieren und im Extremfall auf den Menschen überspringen.

Naturzerstörung und Massentierhaltung rächen sich immer öfter am Menschen selbst: Grippe, AIDS, Ebola, SARS, MERS, Zika – und jetzt eben Corona. Das nächste Virus wartet schon auf uns – in irgendeinem Käfig auf einem lausigen Dorfmarkt in Zentralafrika. Die Abstände zwischen den Seuchenwellen werden immer kürzer: Mittlerweile stammen schätzungsweise 70 Prozent aller menschlichen Infektionskrankheiten von Tieren. Wo diese auf engstem Raum zusammengepfercht leben müssen, breiten sich Infektionen rasend schnell aus. Stress, Enge und Bewegungsmangel mache die Tiere auch anfälliger für bakterielle Krankheiten.

Der Einsatz von Antibiotika ist dann kaum mehr vermeidbar. Oft werden diese allerdings nicht gezielt, sondern der Einfachheit halber pauschal und prophylaktisch eingesetzt, so dass sich auch noch Resistenzen bilden. Zwar verringert sich langsam der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung, aber gerade bei den so wichtigen Reserveantibiotika, die nur im absoluten Ausnahmefall eingesetzt werden dürften, hat sich noch nicht viel getan. Beim Mastgeflügel liegt ihr Anteil sogar schon bei 40 Prozent des Verbrauchs.

Dass multiresistente Bakterien entstehen und auf den Menschen überspringen, ist das Letzte, was die virengeplagte Menschheit jetzt noch brauchen kann. Tierquälerische Massentierhaltung vernichtet also nicht nur im großen Stil Arbeitsplätze in unseren kleinbäuerlichen Betrieben, sondern kann auch für uns alle zum Mega-Problem werden, indem sie unsere schärfste Waffe gegen tödliche Bakterien, die Antibiotika, unwirksam macht. Solange sich die Politik weigert, die Massentierhaltung abzuschaffen, liegt es an uns allen, beim Einkaufen zu Fleisch aus artgerechter Haltung zu greifen – oder ganz auf Tierprodukte zu verzichten.