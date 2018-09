Immobilien Antworten auf die Wohnungsnot Die Maßnahmen des Bundeskabinetts sollen Mietwohnungsbau fördern – aber sie sind nur ein gut gemeinter Schnellschuss.

Von Ingeborg Esser

Merken

Mail an die Redaktion Ingeborg Esser ist Hauptgeschäftsführerin des GdW Bundesverbands deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen. Foto: Urban Ruths

Rechtzeitig vor dem Wohngipfel hat das Bundeskabinett das Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus auf den Weg gebracht. Ein Signal für den Start einer Wohnraumoffensive. Demnach wird beim Neubau einer Immobilie eine Sonder-AfA von fünf Prozent zusätzlich zur steuerlichen Normal-AfA von zwei Prozent über vier Jahre gewährt, wenn die Anschaffungs- und Herstellungskosten ohne Grundstück und Außenanlagen 3000 Euro pro Quadratmeter nicht übersteigen. Weitere Voraussetzung ist, dass der Bauantrag ab dem 1. 9.2018 und vor dem 1. 1. 2022 gestellt wird. Die Maßnahme ist also zeitlich befristet und soll das Vorhaben der Bundesregierung unterstützen, in dieser Legislaturperiode 1,5 Mio. Wohnungen zu erstellen. Alles in allem also ein richtiger Ansatz, aber: Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht.

„Sinnvoller und ein echter Anreiz wäre es, die reguläre lineare Abschreibung für den Neubau von zwei auf drei Prozent zu erhöhen.“ Ingeborg Esser



Es ist richtig, dass wir dringend mehr neue Mietwohnungen im bezahlbaren Segment brauchen. Deshalb müssen auch die steuerlichen Rahmenbedingungen verbessert werden. Eine zeitlich befristete Sonderabschreibung hat aber einen negativen Effekt: In der sowieso schon überhitzten Baukonjunktur gehen mehr Investoren schnell in den Bau neuer Mietwohnungen – und das, obwohl Baukapazitäten nicht mehr ausreichend vorhanden sind. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass die steuerliche Sonder-AfA verpufft bzw. durch höhere Preise aufgezehrt wird. Sinnvoller und ein echter Anreiz wäre es, die reguläre lineare Abschreibung für den Neubau von zwei auf drei Prozent zu erhöhen.

Gebäudeeigentümer sehen sich durch die hohen Standards bei Gebäudetechniken auch höheren Anforderungen ausgesetzt. So zeigt eine Studie der ARGE Kiel, dass sich zwischen dem Jahr 2000 und heute der Anteil der langlebigen Gebäudeteile von 54 auf 45 Prozent verringert und der Anteil der kurzlebigen von 46 auf 56 Prozent erhöht hat. Damit liegt die durchschnittliche technische Nutzungsdauer eines neuen Wohngebäudes nur noch bei 36 Jahren und das entspricht einer linearen AfA von drei Prozent. Zudem wäre dies ein positives Signal an die Bauwirtschaft, die Kapazitäten dauerhaft zu erhöhen. Statt eines gut gemeinten Schnellschusses – Sonder-AfA – wäre eine dauerhafte Erhöhung der linearen AfA für den Wohnungsneubau auf drei Prozent die richtige Antwort auf den Wohnungsmangel.

Hier geht es zu unserem Special „Außenansicht“.