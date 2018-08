Rettungsschiff „Aquarius“ sticht wieder in See Die Crew wagt sich zurück vor die libysche Küste. Doch es ist völlig unklar, was auf die Besatzung zukommt.

Von Lena Klimkeit

Rom.Dieses Mal muss es vor allem mehr Vorräte geben. Denn wer weiß, wie lange man auf dem Meer bleiben muss. Das Flüchtlingsrettungsschiff „Aquarius“ sticht wieder in See. Aber ob sie in internationalen Gewässern vor Libyen wieder Migranten aufnehmen und diese auch in einen europäischen Hafen bringen kann, ist so ungewiss wie nie zuvor.

„Wir wissen nicht, was uns im Mittelmeer erwartet. Die Lage ist sehr unübersichtlich“, sagte die Sprecherin von SOS Méditerranée, Jana Ciernioch, vor der für gestern Abend geplanten Abfahrt des Schiffs vom südfranzösischen Marseille aus. Der letzte Einsatz hat die Helfer tief verunsichert: Nach einer mehrtägigen Blockade auf dem Meer mit Hunderten geretteter Migranten endete dieser nicht wie immer in Italien, sondern im weit entfernten spanischen Valencia. Eine Odyssee für Retter und Gerettete.

Nun kommt noch eine Unbekannte mehr hinzu: Ende Juni richteten libysche Behörden eine eigene Such- und Rettungszone ein. Sie erstreckt sich nicht nur auf nationale Gewässer, sondern auch auf internationale Gewässer vor der libyschen Seegrenze. In der üblichen Einsatzzone der privaten Retter hat den Hut eine Rettungsleitstelle in Tripolis auf, die am dortigen Flughafen angesiedelt ist. An einem Ort, der vom Bürgerkrieg zeugt: Auf Satellitenbildern sind schweres Kriegsgerät und zerstörte Flugzeuge zu sehen. Muss die „Aquarius“ das nächste Mal unter dem Kommando der Libyer retten?

Die Einrichtung der Rettungszone ist nur eine von vielen Entwicklungen, die vor einem Jahr ihren Lauf nahmen. Alles begann mit der Beschlagnahme des Schiffs „Iuventa“ der deutschen Organisation Jugend Rettet am 2. August, das noch immer auf Sizilien vor Anker liegt. Es folgte ein Regelwerk für die Helfer, die sich von der damaligen Regierung in Rom kriminalisiert fühlten.

Justiz ermittelt gegen Retter

Mittlerweile ermittelt die italienische Justiz gegen Crewmitglieder von Jugend Rettet, Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen und Save the Children. Auf Malta läuft ein Prozess gegen den Kapitän des Schiffs „Lifeline“ von der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline. Die neue italienische Regierung verwehrt Rettungsschiffen die Einfahrt in ihre Häfen. Neben der „Aquarius“ ist nur noch die „Open Arms“ einer spanische Organisation im Einsatz. Vor einem Jahr waren es noch mehr als ein Dutzend private Rettungsschiffe, die Abertausende Migranten von Booten retteten und nach Italien brachten.

Die Einrichtung der libyschen SAR-Zone sorge nun für noch mehr Verwirrung, als derzeit ohnehin herrsche, sagt Flavio Di Giacomo von der Internationalen Organisation für Migration. Dass die Libyer im Fall einer Rettung für die Zuweisung eines Hafens zuständig seien, sei höchst widersprüchlich. Schiffe müssten den Anweisungen der Libyer Folge leisten. „Aber alle sind sich einig, dass Libyen kein sicherer Hafen ist, auch die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und die Vereinten Nationen sagen das immer wieder“, sagt Di Giacomo. Die Befolgung internationalen Rechts müsse oberste Priorität haben.

Libyen ist kein sicherer Hafen

Am Dienstag hatte der Fall eines italienischen Versorgungsschiffs für Aufsehen gesorgt, das über 100 Migranten nach Libyen zurückgebracht hat. Der Rettungseinsatz soll von dort aus koordiniert worden sein. Laut EU-Kommission dürfen EU-Schiffe gerettete Migranten nicht nach Libyen bringen - selbst dann nicht, wenn der Rettungseinsatz in dem Meeresgebiet erfolgt, für das Libyen seine Zuständigkeit beansprucht. Im Zweifelsfall müssten sich Schiffskapitäne Anweisungen der libyschen Küstenwache widersetzen und selbst nach einem sicheren Hafen suchen. Ein „sicherer Hafen“ ist ein Ort, an dem eine gerettete Person keine Menschenrechtsverletzungen fürchten muss. Doch im zerrütteten Libyen ist Gewalt an der Tagesordnung. Wer dorthin zurückgebracht wird, kommt in Gefangenenlager.

