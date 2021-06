Arbeitslosenquote Arbeitlosenzahlen in Bayern gesunken Die Bundesagentur für Arbeit vermeldet, dass die Zahl der Arbeitslosen auch in Deutschland im Mai deutlich gesunken ist.

Mail an die Redaktion Die Bundesagentur für Arbeit vermeldet gesunkene Arbeitslosenzahlen im Mai. Foto: Felix Kästle/dpa

Nürnberg.Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist erneut gesunken. Insgesamt waren im Mai 268 884 Menschen arbeitslos, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Nürnberg mitteilte. Das waren 13 298 weniger als im April. Die Arbeitslosenquote ging auf 3,6 zurück. Stichtag für die Erhebung der Daten war der 12. Mai.

„Der Impffortschritt sowie die beschlossenen Lockerungen für die Gastronomie, den Handel und die Kulturbranche lassen auf eine baldige Erholung des Arbeitsmarktes hoffen“, sagte Direktionschef Ralf Holtzwart. Auch die weiter steigende Nachfrage nach Arbeitskräften sei ein Zeichen des positiven Trends.

Höchste Quote in Nürnberg und Hof

Die niedrigste Arbeitslosenquote in Bayern gab es im Mai in Eichstätt mit 1,9 Prozent. Die höchste wiesen die Städte Nürnberg und Hof mit 6,3 Prozent auf.

Nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit waren 2,687 Millionen Menschen ohne Job, 84 000 weniger als im April und 126 000 weniger als im Mai 2020. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Punkte auf 5,9 Prozent.

(dpa)