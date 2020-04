Krankheit Argentinien im Zeichen des Virus Das Risiko einer Hyperinflation dürfte steigen, wenn das Leben nach er Ausgangssperre wieder in gewohnte Bahnen zurückkehrt.

Dr. Lars-André Richter von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF)

Merken

Mail an die Redaktion Lars-André Richter, Leiter des Büros der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (FNF) in Buenos Aires. In seinen Zuständigkeitsbereich fallen die Länder Argentinien und Paraguay. Foto: Richter/FNF

Regensburg.Seit gut drei Monaten ist Alberto Ángel Fernández Präsident Argentiniens. Im Dezember ist er vereidigt worden. Seine Hundert-Tage-Bilanz fällt in die Zeit von Corona. Anfang März war der erste Infektionsfall in Argentinien bekanntgeworden. Bereits eine Woche später musste, wer aus Europa oder einer anderen Krisenregion einreiste, für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Seit 20. März gilt eine allgemeine Ausgangssperre.

Wie aber fällt die Bilanz der noch weitgehend virenfreien ersten 100 Tage des neuen Präsidenten aus? Mit dem Rechtsprofessor und ehemaligen Kabinettschef, in Argentinien eine Art Ministerpräsident, bezog nach einem vierjährigen Intermezzo wieder ein Peronist die Casa Rosada, den Amtssitz des Präsidenten in Buenos Aires. Eine Herausforderung ist die chronisch hohe Staatsverschuldung. 2019 betrug sie knapp über 90 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Fernández setzt auf Steuererhöhung, während die Lohn- und Rentenzuwächse von der hohen Inflation zunichte gemacht werden. Die Privilegien des öffentlichen Sektors, mit dem Peronismus von jeher eng verbandelt, blieben unangetastet. Der private Sektor hingegen hat das Nachsehen.

Beim Internationalen Währungsfonds ist Argentinien hoch verschuldet. 2018 hat der IWF dem Land ein Darlehen in Höhe von rund 56 Millarden US-Dollar bewilligt. Ein Großteil des Geldes ist ausgezahlt. Zwar hat Fernández Bedenken zerstreut, Argentinien könnte sich seinen Tilgungsverpflichtungen entziehen. Der IWF war zufrieden. Die privaten Gläubiger indes warten nach wie vor auf einen konkreten, die Rückzahlung ihrer Kredite regelnden Fahrplan.

Wenn das Leben nach der Ausgangssperre in seine alten Bahnen zurückgefunden hat, werden Wirtschaftsthemen wieder die Schlagzeilen dominieren. Für die Finanzierung der Hilfsprogramme u. a. für unter der Corona-Krise leidende Kleinunternehmer soll die Gelddruckmaschine angeworfen werden. Das Risiko einer Hyperinflation dürfte dann weiter steigen. Es bliebe zu wünschen, dass ein halbwegs erfolgreicher Kampf gegen die epochale Herausforderung die politischen Akteure in Buenos Aires dazu ermutigt, auch den strukturellen ökonomischen Problemen endlich nachhaltig beizukommen.