Aussenansicht Arme, reiche Weltstadt München Die Weltstadt mit Herz hat auch eine traurige Seite: Menschen, die große Not erleiden und keine sonnige Zukunft haben.

Von Günter Steinberg, Gastronom

München.Wer hätte es gedacht: In der Weltstadt mit Herz blüht der Reichtum. Aber auch die Armut. Wegsehen ist hier definitiv keine Lösung. Durch die Maximilianstraße schlendern, am Viktualienmarkt Köstlichkeiten probieren und abends das Kulturprogramm in vollen Zügen genießen. So kennt und liebt man München. Genau hier, wo Schönheit und Geld im Überfluss vorhanden zu sein scheinen, gibt es auch eine andere – eine traurige Seite: Menschen, die große Not erleiden und keine Aussicht auf eine sonnige Zukunft haben.

„‘s Münchner Herz“ hilft

Ich und meine Frau Margot gehören sicher zu den privilegierten Münchnern. Als erfolgreiche Gastronomen könnten wir nach jahrzehntelanger, harter Arbeit unser Leben genießen. Machen wir aber nicht. Denn wir haben immer schon hinter die glänzende Fassade geschaut und dabei viel Trauriges entdeckt: Menschen, die unverschuldet in Armut geraten sind. Kinder und Jugendliche, die in katastrophalen Verhältnissen leben. Seniorinnen und Senioren, die kaum Mittel für das Nötigste haben. Die Lösung für uns? Sich nicht nur ein Herz fassen. Sondern eines gründen: ‘s Münchner Herz. Eine gemeinnützige Stiftung, die in München seit 2010 hinsieht und aktiv Hilfe zur Selbsthilfe gibt.

Der große Motivator der Stiftungsgründer ist die christliche Nächstenliebe. Dieser Begriff steht über allem. Und so bietet ‘s Münchner Herz bereits in vier Münchner Brennpunkt-Projekten Unterstützung. Ob mit Secondhand-Angeboten, Lernbegleitung, Hausaufgabenhilfe, Sport- und Spielmöglichkeiten, Koch-, Tanz- und Keramikkursen, Männer- und Frauenfrühstücken bis hin zu Bewerbungshilfen und Vermittlung von Arbeitsplätzen versucht die Stiftung, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben.

3200 Hilfsbedürftige pro Monat

In jedem Projekt bringen Sozialpädagogen und Helfer mit christlichem Hintergrund ihr Wissen ein und unterstützen alle, die Hilfe suchen. Und das wird angenommen: Etwa 3200 Menschen wenden sich Monat für Monat an die Nachbarschaftsprojekte.

Übrigens: Helfen kann jeder. Ob mit einer Spende oder ehrenamtlicher Mitarbeit. Zusätzlich tragen über das Jahr hinweg Benefizveranstaltungen wie „Stars im Prinze“ dazu bei, die Arbeit vom Münchner Herz bekannt zu machen, neue Unterstützer zu finden und bestehende wie neue Projekte nachhaltig zu unterstützen. Damit München das wird, was es sein sollte: Eine Weltstadt mit dem Herz auf dem rechten Fleck.

Der Autor Günter Steinberg führt seit über 30 Jahren das Münchner Hofbräuzelt.

