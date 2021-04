Corona-Pandemie Astrazeneca für alle freigegeben Auch Bayern hat den Impfstoff von Astrazeneca in Arztpraxen für alle Altersgruppen freigegeben.

Mail an die Redaktion Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Foto: Peter Kneffel/dpa

München.Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) teilte am Mittwoch in München mit: „Die Priorisierung bei Astrazeneca ist ab sofort aufgehoben, der Impfstoff kann in den Arztpraxen auch Personen unter 60 Jahren angeboten werden.“ (dpa)