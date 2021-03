Corona Astrazeneca gilt als sicher Die EU-Arzneimittelbehörde stuft den Impfstoff Astrazeneca als sicher ein. Allerdings spricht sie einen Warnhinweis aus.

Merken

Mail an die Redaktion Im regionalen Impfzentrum wird eine Spritze mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca aufgezogen. Foto: Matthias Bein/picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Regensburg.Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca ist aus Sicht der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) sicher. Das teilte die Behörde am Donnerstag in Amsterdam mit. Es werde aber eine extra Warnung vor möglichen seltenen Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen bei den möglichen Nebenwirkungen aufgenommen. (dpa)