Aussenansicht Atombomber? Nein Danke! Wenn Deutschland in den Rüstungswettlauf der Atomwaffenstaaten einsteigt, wäre das ein verheerendes Signal.

Dr. Inga Blum, Fachärztin für Neurologie

Dr. Inga Blum, Fachärztin für Neurologie

Die Bundesregierung plant den Kauf von bis zu 90 Eurofighter-Jets sowie 45 F-18-Kampflugzeugen des US-Herstellers Boeing. Damit sollen die 90 veralteten Tornados der Bundeswehr ersetzt werden. 30 der F-18-Flugzeuge sind als Trägersysteme für den Einsatz von US-Atomwaffen vorgesehen. Eine endgültige Entscheidung für den Kauf wird in Kürze erwartet. Die Kosten für die neuen Kampfflugzeuge sind schwer abzuschätzen. Legt man die Beschaffungskosten der australischen Regierung für die F-18 Boeing zugrunde, kosten allein die 30 Atombomber etwa 7,5 Milliarden Euro.

Eine Summe, die die Bundesregierung nur deshalb bereitstellt, um weiterhin an der nuklearen Teilhabe festhalten zu können. In Büchel üben deutsche Soldaten den Einsatz der dort stationierten US-Atomwaffen mit Kampfflugzeugen. Und das soll nach dem Willen der Bundesregierung offensichtlich auch zukünftig so bleiben, wenn die bisherigen freifallenden Atombomben durch modernisierte lenkfähige Atombomben ersetzt werden. Zusammen mit der geplanten Stationierung der neuen US-Atombomben stellt die Beschaffung neuer nuklearer Trägersysteme die erste nukleare Aufrüstung in Deutschland seit fast 30 Jahren dar.

Verheerendes Signal für Abrüstungsbemühungen

Mit der Kündigung des INF-Vertrages zur Begrenzung von Kurz- und Mittelstreckenraketen steht die europäische Sicherheitsarchitektur bereits stark unter Druck. Wenn Deutschland nun Atombomber anschafft und in den Rüstungswettlauf der Atomwaffenstaaten einsteigt, wäre das ein verheerendes Signal für die internationalen Bemühungen um nukleare Abrüstung. Die lange Nutzungszeit eines neuen atomwaffenfähigen Kampfflugzeugs verschiebt die Frage der nuklearen Abrüstung auf die kommende Generation.

Atomwaffen verschärfen die internationalen Spannungen und stellen durch ihre katastrophalen humanitären Folgen im Falle einer Detonation ein ständiges Risiko dar. Die Entscheidung des Verteidigungsministeriums steht einer atomwaffenfreien Welt entgegen, die laut Koalitionsvertrag ja Ziel der Politik von CDU/CSU und SPD ist. Die Bundesregierung muss sich vielmehr dafür stark machen, dass es zu neuen und weitergehenden Vereinbarungen bei Rüstungskontrolle und Abrüstung kommt. Und sie sollte dem Vertrag für ein Verbot von Atomwaffen beitreten.