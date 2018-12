Terrorismus Attentäter hält Polizei in Atem Nach dem Anschlag in Straßburg mit drei Toten ist der Angreifer weiter auf der Flucht. Auch in Deutschland wird gefahndet.

Auch die deutschen Sicherheitsbehörden suchen mit Hochdruck nach dem Attentäter von Straßburg.

Strassburg.Nach dem schweren Terroranschlag von Straßburg ist der mutmaßlich islamistische Attentäter auf der Flucht und hält ganz Frankreich in Atem. Mit einem Großaufgebot von über 600 Beamten in und um die elsässische Metropole und an der nahe gelegenen Grenze zu Deutschland versuchte die Polizei, den bei einem Schusswechsel verletzten Angreifer Chérif C. zu fassen.

Auch deutsche Sicherheitsbehörden suchten nach dem 29-jährigen Täter und fahndeten zudem nach dessen Bruder Sami. Die Bundespolizei kontrollierte mehrere Grenzübergänge nach Frankreich. Das Innenministerium in Paris schloss nicht aus, dass der Täter nach Deutschland geflüchtet sein könnte.

Der polizeibekannte Gefährder Chérif C. hatte am Dienstagabend mitten in der Weihnachtssaison das Feuer in der Straßburger Innenstadt eröffnet. Zwei Menschen wurden getötet, ein Opfer sei hirntot, zwölf Menschen wurden verletzt, sagte der Pariser Antiterror-Staatsanwalt Rémi Heitz am Mittwoch in Straßburg.

Deutsche nicht unter den Opfern



Der mehrfach vorbestrafte Angreifer soll sich im Gefängnis radikalisiert haben. Zeugen hätten ihn „Allahu Akbar“ (Allah ist groß) rufen hören. Angesichts des Zielorts, seiner Vorgehensweise und der Zeugenaussagen habe die Anti-Terrorabteilung der Pariser Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen. „Auf seinem Weg hat er mehrfach das Feuer mit einer Handfeuerwaffe eröffnet und ein Messer benutzt, mit dem er getötet und schwer verletzt hat“, sagte Heitz.

Das war ein krimineller Anschlag auf den Frieden.“ Antonio Tajani, Präsident des Europaparlaments



Unter den Todesopfern ist ein 45 Jahre alter Tourist aus Thailand, sechs Menschen erlitten sehr schwere Verletzungen. Deutsche seien nach derzeitigem Kenntnisstand nicht unter den Opfern, teilte das Auswärtige Amt mit. Ein italienischer Journalist liegt im Koma, sagte der Vater seiner Partnerin in italienischen Medien.

Der Angreifer und sein Bruder, beide französische Staatsbürger mit nordafrikanischen Wurzeln, wohnten nach Informationen aus Sicherheitskreisen zuletzt in Straßburg. Sie würden in Frankreich als radikalisiert eingestuft und dem Straßburger Islamistenmilieu zugerechnet, sagte ein hochrangiger Sicherheitsexperte dem Berliner „Tagesspiegel“. In Deutschland tauchen die beiden Namen allerdings nach dpa-Informationen nicht in der Datei für islamistische Gefährder auf. Aus Sicherheitskreisen hieß es, die Registrierungsschwelle in Frankreichs „fiche-S-Datei“ sei deutlich niedriger.

Auf der Flucht verletzt

Der Täter wurde nach Angaben des Staatsanwalts vor seiner Flucht von Soldaten verletzt. Er entkam mit einem Taxi, ließ sich vom Taxifahrer etwa zehn Minuten chauffieren und stieg dann aus, erläuterte Heitz.

Der mutmaßliche Attentäter hatte wegen schweren Diebstahls von Anfang 2016 bis Februar 2017 in Deutschland eine Haftstrafe verbüßt. Im Februar 2017 wurde er nach Frankreich abgeschoben. Er wurde nach Medienberichten schon vor dem Attentat auch wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gesucht. Bereits am Dienstagmorgen wollten ihn Einsatzkräfte deswegen verhaften – trafen ihn zu Hause jedoch nicht an, wie der Staatssekretär im Innenministerium, Laurent Nuñez, erklärte. Bei dieser Aktion seien fünf Menschen festgenommen worden, die aber nichts mit dem anschließenden Anschlag zu tun gehabt hätten.

Keine konkrete Gefahr in Bayern



Auch die bayerische Polizei unterstützt die französischen Kollegen bei der Täterfahndung. „Beispielsweise haben wir unsere Schleierfahndungskontrollen verstärkt, vor allem in Richtung Baden-Württemberg“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Für die Sicherheitslage in Bayern gebe es keinen Grund zur Sorge. „Unseren Sicherheitsbehörden liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, aus denen sich eine konkrete Gefährdung in Bayern ableiten lässt“, sagte Herrmann. (dpa)

Hier können Sie die Entwicklungen zum Anschlag in Straßburg im Newsblog nachlesen:

