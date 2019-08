Wirtschaft Attraktive Ausbildung für Generation Z Die Verknüpfung von Theorie und Praxis ist ein Pfund, mit dem die betriebliche Ausbildung punkten kann.

Von Dr. Jürgen Helmes, IHK-Hauptgeschäftsführer

Merken

Mail an die Redaktion Dr. Jürgen Helmes, Hauptgeschäftsführer der IHK für Oberpfalz/Kelheim Foto: Julia Knorr

Regensburg.Die derzeitige Konjunkturschwäche schlägt sich nicht auf dem Ausbildungsmarkt nieder. Die Unternehmen in der Oberpfalz und dem Landkreis Kelheim wollen weiterhin jungen Menschen über eine betriebliche Ausbildung den Weg ins Berufsleben ermöglichen. Zum Stichtag 30. August wurden bei der IHK 4363 Ausbildungsverträge neu eingetragen. Das entspricht einem Plus von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Jedoch bleiben 800 Ausbildungsstellen in den Berufen von Industrie, Handel und Dienstleistungen im IHK-Bezirk zum Ausbildungsbeginn am 1. September unbesetzt. Wegen der demografischen Entwicklung und dem Trend zur höheren Schulbildung fehlen den Unternehmen Bewerber über alle Orte und Branchen hinweg.

Hohe Zahlen von Studienabbrechern

Dabei ist der direkte Weg von der Schule in die Hochschule nicht für alle jungen Leute der sinnvollste. Das untermauern die hohen Zahlen bei den Studienabbrüchen. In der Oberpfalz und dem Landkreis Kelheim gibt es viele attraktive Ausbildungsmöglichkeiten und was dabei am wichtigsten ist: Die Lehre ist nicht mehr das Ende der Fahnenstange. Wer heute seine Ausbildung macht, der wird sein Leben lang lernen und sich beruflich weiterentwickeln können.

Vielen ist die Work-Life-Balance wichtig

Die Verknüpfung von Theorie und Praxis ist ein Pfund, mit dem die betriebliche Ausbildung bei der Generation Z, also den Schulabgängern von heute, punkten kann. Laut Shell-Studie erwarten diese jungen Frauen und Männer von der Berufstätigkeit in erster Linie einen sicheren Arbeitsplatz, sie wollen Ideen entwickeln, eine sinnvolle Tätigkeit ausüben, ihre Work-Life-Balance in Einklang bringen, für die Gesellschaft etwas leisten und Anerkennung bekommen.

Die betriebliche Aus- und Weiterbildung und die Generation Z passen gut zusammen. Dieses Wertegerüst können die kleinen und mittelständischen Unternehmen jungen Menschen im beruflichen Alltag bieten. Weil das den Schülern nicht immer klar ist, hat die IHK mehrere Projekte ins Leben gerufen, die auf die Perspektiven der betrieblichen Ausbildung hinweisen, etwa die Aktion Elternstolz oder die AusbildungsScouts. Nicht zuletzt können die Betriebe mit ihrem Ausbildungsmarketing punkten, wenn sie den jungen Menschen zeigen, dass ihre beruflichen Angebote genau die Perspektiven eröffnen, die diese an ihre Zukunft stellen.

Hier geht es zur Politik.

Hier geht es zur Wirtschaft.