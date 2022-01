Pandemie Auch Aiwanger in Quarantäne Nach den Corona-Fällen bei den Freien Wählern haben sich Aiwanger, Piazolo und Glauber nun in Selbstisolation begeben.

Von Alexander Kain

Merken

Mail an die Redaktion Hubert Aiwanger befindet sich nach Bekanntwerden der Corona-Fälle bei den Freien Wählern in Selbstisolation. Foto: Tobias Hase/dpa

München.Die komplette Landtagsfraktion der Freien Wähler hat sich in Quarantäne begeben – einschließlich der drei Minister Hubert Aiwanger, Michael Piazolo und Thorsten Glauber. Grund: Eigentlich hatte heute die Winterklausur der Freie-Wähler-Fraktion beginnen sollen. Im Rahmen einer gemeinsamen Auftaktsitzung gestern Nachmittag wurde bei allen Teilnehmern Corona-Tests durchgeführt. Noch während der Sitzung habe es erste positive Testergebnisse gegeben, bis 21 Uhr habe es schließlich gedauert, bis alle durchgetestet gewesen seien. Ergebnis: Sechs Abgeordnete und fünf Mitarbeiter sind infiziert.

Klausur noch gestern abgesagt

Die Klausur wurde daraufhin noch gestern Abend abgesagt, die positiv getesteten Abgeordneten und Mitarbeiter begaben sich in Quarantäne, alle anderen, auch die negativ getesteten, gingen in eine freiwillige Selbstisolation. „Für die am Dienstag anwesenden, aber negativ getesteten Kolleginnen und Kollegen gelten die allgemeinen Regeln für Kontaktpersonen. Diese richten sich auch nach dem jeweiligen Impf- und Genesenenstatus.

In Abstimmung mit dem Landtagsamt werden sich alle Abgeordneten und Mitarbeiter der Freien Wähler Landtagsfraktion in den nächsten Tagen erneut auf das Coronavirus testen lassen. Wie lange die Isolation der betroffenen, positiv getesteten Kollegen andauern wird, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch niemand abschätzen“, heißt es bei der Fraktion.

Inwieweit der Corona-Alarm bei den Freien Wählern Auswirkungen auf die Staatsregierung hat, bleibt abzuwarten. Denn: Gestern Vormittag fand auch eine Sitzung der bayerischen Staatsregierung statt – und zwar in Präsenz und in Anwesenheit der Freie-Wähler-Minister.

Nach Informationen der Mittelbayerischen sollen die drei, Aiwanger, Piazolo und Glauber, aber nicht zu den positiv Getesteten gehören, folglich dürfte auch kein Eintrag des Virus durch sie erfolgt sein. Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sollte damit auf der sicheren Seite sein – zumal dem Vernehmen nach das Belüftungskonzept in der Staatskanzlei erstklassig sein soll.