Aussenansicht Auch Helfer brauchen Hilfe Sie verteilen Essen, trocknen viele Tränen: Doch nicht nur in Syrien benötigen auch die Helfer manchmal eine tröstende Geste.

Von Mathias Anderson, Krisenhelfer

Haben Sie sich schon mal gefragt, warum der Tag der Humanitären Hilfe mitten im Hochsommer liegt? Vielleicht um daran zu erinnern, dass Krieg und Krisen keinen Urlaub kennen? So wie gerade im nordsyrischen Idlib, wo unser arche-noVa-Team aus 21 Helfern täglich mehrere Tausend Menschen mit Brot und Wasser versorgt, Toiletten baut, Mülltonnen leert – und Tränen trocknet. Von Kindern, denen vor Angst der Bauch weh tut; von Kranken, denen Medikamente fehlen; von alten Menschen, die nicht mal mehr ein schattiges Plätzchen finden.

Und oft genug fehlt auch den Helfenden eine tröstende Geste. Jede und jeder einzelne von ihnen hat mindestens einmal sein Zuhause verloren, unser Ingenieur wurde letzte Woche erneut ausgebombt und seine Kollegin entkam nur knapp einer Explosion, als sie gerade Lebensmittelpakete verteilte. Dass wir im Headquarter in Dresden auch davon erfahren, ist uns wichtig. Wir schauen genau hin – nicht nur, wie viel Hilfe in Zahlen realisiert wird, sondern auch, was unsere Mitarbeiter emotional leisten und wo sie vielleicht selbst Unterstützung brauchen. Erst kürzlich hat arche noVa daher den Sven-Seifert-Fonds aufgelegt. In Erinnerung an unseren langjährigen Leiter wollen wir als international tätige Hilfsorganisation zeigen, dass wir auch für unsere eigenen Helfer Verantwortung übernehmen.

Denn die Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit, die arche noVa leistet, ist vor allem durch den engagierten Einsatz lokaler Kräfte möglich. Diese arbeiten vielfach unter erschwerten Bedingungen, da in Krisenregionen die medizinische Versorgung oft unzureichend ist und schwere Krankheiten, Unfälle oder gar ein Todesfall hohe Kosten verursachen können. Der Grundstock des Fonds speist sich aus den Spendengeldern, die anlässlich des Todes von Sven Seifert eingingen.

Auch jetzt ist es möglich, den Fonds mit einer Sonderspende zu unterstützen. Denn auch Helfende brauchen bisweilen Hilfe. Eben daran erinnert auch der Welttag der Humanitären Hilfe. Dieser wurde 2009 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um die Menschen zu ehren, die in Kriegs- und Krisensituationen Nothilfe leisten. Und warum am 19. August? An diesem Tag kamen 2003 bei einem Anschlag auf das UN-Hauptquartier in Bagdad 22 Helfer zu Tode.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

