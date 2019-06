Gesundheit Auch Jahn-Trainer als Lebensretter Regensburger Rettungszentrum drängt auf mehr Erste-Hilfe-Unterricht.

Von Daniel Pfeifer

Mail an die Redaktion U15-Trainer Hannes Waldenburger übt Wiederbelebung. Foto: Pfeifer

Regensburg.Bei der derzeitigen Hitzewelle kann es schon passieren, dass der Kreislauf Probleme macht. Bei Menschen mit Vorerkrankung, aber auch im Sport, ist das gefährlich. Wichtig wäre, dass jeder Bürger weiß, was im Ernstfall zu tun ist, wenn Personen bewusstlos umkippen. Doch die Realität in Deutschland sieht anders aus.

„In nordeuropäischen Ländern haben wir eine Bystander-Quote von 80 Prozent. Hier sind wir bei 23 Prozent,“ betont Notarzt Richard Leberle vom Regensburger Rettungszentrum rzr. Nur in jedem vierten oder fünften Notfall leisten demnach die Bürger, die den Notruf abschicken („Bystander“), Erste Hilfe. Der Grund laut den rzr-Ärzten: Unwissenheit und Angst, etwas falsch zu machen. Das komme laut Leberle davon, dass es viel zu selten Erste-Hilfe-Kurse gebe.

Am Mittwochabend schulten vier rzr-Ärzte die Trainerriege des SSV Jahn Regensburg in der Continental-Arena. Das Rettungszentrum hatte dieses Jahr erst neue Defibrillatoren für die Gelände gesponsort. An der Weinstraße zum Beispiel ist erst seit wenigen Monaten überhaupt ein Defibrillator.

Dabei retten diese Geräte Leben. Die ersten zehn Minuten nach einem Herzkreislauf-Stillstand sind kritisch. Auch auf dem Sportplatz kann es mal vorkommen, dass Erste Hilfe erforderlich ist. Notarzt Richard Leberle wurde schon dreimal zum Fußballplätzen gerufen, als Spieler trotz Krankheit trainiert hatten und zusammengebrochen sind. „In so einem Fall gibt es nichts falsch zu machen, außer gar nichts zu machen,“ erklärte Dr. Bernhard Graf, Chef des Rettungszentrums, den jungen Jahn-Trainern.

Doch selbst wenn überall in Deutschland, auch in Regensburg, die Ersthelfer oft zögern, gibt es doch Beispiele von Bürgern, die ohne zu zögern Leben retten. Im September vergibt das Rettungszentrum rzr wieder ihren RESCU-Preis an Menschen, die in der Region durch beherztes Eingreifen einen Mitmenschen vor dem Tod bewahrten..

Gut die Hälfte der eingegangenen Preisträger-Vorschläge beziehen sich dabei auf Erste Hilfe und simple Reanimationsvorgänge, erzählt Notarzt Philipp Wolf. Der Umgang mit Defibrillatoren sei zwar wichtig, doch das A & O sei die einfache Herzdruckmassage. Lieber breche man ein paar Rippen, als tatenlos daneben zu stehen, mahnte er die jungen Trainer.

Ihm ist das Thema wichtig. „Von den Fällen, bei denen angefangen wurde, zu reanimieren, bevor ich da war, haben 60 Prozent ohne neurologische Schäden überlebt,“ erzählt der Notarzt aus seinem Berufsalltag, „bei den Fällen, bei denen die Leute nur rumgestanden sind, hat niemand überlebt.“