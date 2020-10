Aussenansicht Auch Männer sind willkommen Das Frauengesundheitszentrum (FGZ) bietet Kurse und Beratung nur für Frauen. Nun öffnet das FGZ den Männern die Tür.

Marie Melzl, Sozialpädgagogin

Regensburg.Das Frauengesundheitszentrum (FGZ) bietet Kurse und Beratung nur für Frauen. Nun öffnet das FGZ den Männern die Tür. Der Name sagt alles: Das FGZ Regensburg setzt sich für die Gesundheit und Selbstermächtigung von Frauen ein. Und das nicht erst, seitdem Werbung und Mode – und ehrlich gesagt auch ich selbst – den Feminismus für sich entdeckt haben, sondern schon seit 35 Jahren. Gegründet von Ehrenamtlichen, hat sich das Frauengesundheitszentrum über die Jahre einen festen Stand in Regensburg erarbeitet. Seit 2016 können wir sogar, mit Hilfe von Stadt und Landkreis, eine Teilzeitstelle finanzieren, um den wachsenden Bedarf von Frauen und Mädchen an Kursen und Beratung zu koordinieren. So steht zur Öffnungszeit und oft auch darüber hinaus die Türe offen für alle Frauen. Nur für Frauen? Wer durch das neue Programm des Frauengesundheitszentrums blättert, wird stutzig: Unter dem Titel „Frauen Lust bereiten – kein Hexenwerk“ werden gezielt Männer angesprochen. Zugegeben, der Kurs findet nicht in den FGZ-Räumlichkeiten statt, doch dass ein Frauengesundheitszentrum einen Kurs für Männer anbietet, ist in Deutschland schon so etwas wie eine „kleine Revolution“. Wie kam es dazu? Die Anfrage einer Gesundheitspraktikerin für Sexualkultur, ob wir uns einen Kurs für Männer vorstellen könnten, die in besseren Kontakt mit ihren Partnerinnen kommen möchten, hat uns nachdenklich gemacht. Nach einer langen Diskussion im Team waren wir uns einig: Wenn Männer mehr über weibliche Sexualität wissen, können sie sicherer in ihren Berührungen werden und ihr Einfühlungsvermögen steigern. Kompetente Männer sind also ein Gewinn für Frauen im sexuellen Kontakt. Im neuen Programm findet somit am 12. Oktober der Kurs „Frauen Lust bereiten – kein Hexenwerk“ – exklusiv für Männer – statt. Und weil wir finden, dieses Wissen sollte nicht nur heterosexuellen Paaren zugutekommen, gibt es denselben Kurs auch für Frauen: „Lust auf Lust? Frau für Frau“ im Januar. Ganz klar soll es aber nicht darum gehen, die neuesten Tricks zur Partnerbefriedigung zu lernen. Lust beginnt schon beim liebevollen Umgang mit sich selbst. Beide Kurse setzen deshalb den Fokus auf die sinnliche Wahrnehmung von Lust und die Kommunikation der eigenen sexuellen Bedürfnisse und Grenzen.