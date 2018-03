Kriminalität Auch Russland will Diplomaten ausweisen Nach dem Giftanschlag auf einen Ex-Spion in Großbritannien liefert sich Russland einen Schlagabtausch mit westlichen Ländern. Moskau kontert jede Beschuldigung. Die Zeichen stehen auf Konfrontation.

Mail an die Redaktion Verteidigungsminister Williamson hatte gefordert, dass die Russen „die Klappe halten“. Foto: Kirsty O'connor/PA Wire

Sergej Lawrow (r) und Alexander Bortnikow, Leiter des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB. Foto: Mikhail Klimentyev/POOL SPUTNIK KREMLIN/AP

Moskau.Russland wird nach Angaben von Außenminister Sergej Lawrow auf die Ausweisung von Diplomaten aus Großbritannien mit ähnlichen Schritten reagieren.

„Natürlich werden wir das tun“, sagte er der Agentur Tass zufolge am Freitag auf die Frage, ob Russland ebenfalls britische Diplomaten ausweisen werde. Wann Russland diesen Schritt gehen werde und wie viele Diplomaten betroffen seien, sagte Lawrow nicht.

Die britische Regierung hatte am Mittwoch angekündigt, dass 23 russischen Diplomaten eine Woche Zeit hätten, das Land zu verlassen.

Hintergrund ist der Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter. Russland hatte ein britisches Ultimatum zur Aufklärung des Attentats verstreichen lassen. Moskau weist die Vorwürfe zurück.

Das Nervengift wurde möglicherweise im Koffer von Skripals Tochter versteckt. Davon gingen Geheimdienstkreise aus, berichtete die britische Zeitung „The Daily Telegraph“. Die extrem gefährliche Substanz Nowitschok wurde demnach bei einem Aufenthalt von Yulia Skripal in Moskau heimlich in ihrem Koffer deponiert - in einem Kleidungsstück, einem Kosmetikprodukt oder einem Geschenk. Als sie anschließend ihren Vater in Großbritannien besuchte, soll sie dem Bericht zufolge unwissentlich das Gift freigesetzt haben. Eine klare Quelle nannte die Zeitung aber nicht.

Vater (66) und Tochter (33) waren vor über zwei Wochen bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden. Sie sollen sich weiter in einem kritischen Zustand befinden.

Das Nervengift Nowitschok wurde in der früheren Sowjetunion produziert. Daher glaubt London, dass Moskau hinter dem Attentat steckt.