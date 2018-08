Protest Aufruf für Pressefreiheit – gegen Trump US-Präsident Donald Trump führt Krieg gegen kritische Medien. Nun setzen sich 350 Zeitungen zur Wehr.

Von Karl Doemens

Mail an die Redaktion Ein Leitartikel in der New York Times trägt den Titel „A Free Press Needs You“ (Eine freie Presse braucht dich). Mit einer Kampagne wehren sich Hunderte Zeitungen in den USA gegen die Angriffe Trumps. Foto: Mark Lennihan/dpa

Washington.Die Redaktion der Meinungsseite des Topeka Capital-Journal hatte sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Donald Trump sei ein Pöbler und kein richtiger Politiker, diskutierten die Journalisten. Doch das Land brauche eine radikale Veränderung. „Trump ist dreist. Trump ist kampfeslustig. Trump ist wagemutig. Er ist die beste Wahl, unsere desillusionierte Nation in die Zukunft zu führen“, postulierte das Blatt drei Tage vor der Präsidentschaftswahl im November 2016.

Das Capital-Journal war eine der wenigen US-Zeitungen, die vor zwei Jahren zur Wahl von Trump aufriefen. Umso überraschter dürften die Leser in der traditionell republikanischen Weizenkammer Amerikas gewesen sein, als sie das Blatt am Donnerstag aufschlugen. „Die Presse ist nicht der Feind des Volkes“, war der Leitartikel fett überschrieben. „Journalisten sind es gewöhnt, beleidigt zu werden“, hieß es weiter: „Aber ein Feind des ganzen Volkes genannt zu werden, ist etwas anderes. Es ist unheimlich. Es ist zerstörerisch. Und es muss nun enden!“

THE FAKE NEWS MEDIA IS THE OPPOSITION PARTY. It is very bad for our Great Country....BUT WE ARE WINNING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16. August 2018

Mit diesem ungewöhnlichen Appell steht das Capital-Journal nicht allein. Insgesamt 350 Tageszeitungen vom Arizona Daily Star bis zur Plymouth Review in Wisconsin veröffentlichten am Donnerstag Leitartikel mit ähnlichem Tenor. In einer einzigartigen Aktion räumte die New York Times ihre komplette Kommentarseite frei. In einem kleineren Text verurteilte sie die „gefährlichen Angriffe“ der Regierung. Vor allem aber druckte sie Kommentarauszüge aus etwa hundert Blättern. Aufgerufen zu diesem konzertierten Protest hatte der Boston Globe, nachdem Trump inzwischen einen regelrechten Krieg gegen die Presse führt und eine zunehmend gewaltbereite Stimmung in seiner Anhängerschaft anstachelt.

„Unsere Worte mögen unterschiedlich sein. Aber wir sind uns einig, dass diese Attacken alarmierend sind“, hieß es im Aufruf des Globe. Tatsächlich haben Trumps Angriffe auf die Medien ein in demokratischen Ländern beispielloses Ausmaß angenommen. Schon bei seiner Antrittsrede hatte er die Presse im Stalin-Stil als „Feind des Volkes“ verunglimpft, was er in jüngster Zeit regelmäßig wiederholt. Kritische Sender und Publikationen beschimpft er als „Fake News“ (Lügenpresse). „Haltet Euch an uns! Glaubt nicht den Mist von diesen Leuten, der Lügenpresse“, rief Trump kürzlich seinen Anhängern in Kansas zu: „Denkt immer daran: Was Ihr seht und was Ihr lest, ist nicht das, was wirklich passiert.“

In response to a call from the @BostonGlobe, more than 200 newspapers big and small, including this one, are speaking up in defense of America’s #FreePress. https://t.co/nGpH1CP5PW — NYT Opinion (@nytopinion) 15. August 2018

Kritischen Fragen stellt sich Trump nicht. „CNN ist Fake News“, verweigerte er kürzlich eine Antwort. Kurz darauf wurde einer CNN-Korrespondentin der Zugang zu einer Pressekonferenz im Weißen Haus verwehrt. Mehrfach hat der Präsident angedroht, kritischen Korrespondenten die Akkreditierung komplett zu entziehen. Der gesamte Berufsstand sei „unehrenhaft“, beschwerte er sich kürzlich bei einer internen Besprechung im Weißen Haus: „Warum haben wir die hier drinnen?“Bei Kundgebungen wettert der Präsident regelmäßig gegen die „Volksfeinde“. und zeigt dann auf das Häuflein der Berichterstatter, das mitten in einer riesigen Halle oder einem Stadion hinter einem hüfthohen Gitter zusammengepfercht ist: „Die berichten das nicht. Die erfinden ihre Geschichten“, schießt er seine verbalen Kugeln ab. Die Menge grölt, streckt den Reportern den Mittelfinger entgegen und stört mit Sprechchören die Fernsehübertragung. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis es zu physischen Übergriffen kommt. Mehrere Fernsehsender mussten ihren Teams Personenschutz zur Seite stellen. Fast die Hälfte der republikanischen Wähler stimmen nach einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos der Diffamierung der Medien als „Feinde des Volkes“ inzwischen zu. Das stößt bei allen Medienvertretern auf Entsetzen. Doch über die richtige Reaktion sind sich die Journalisten nicht immer einig. So warnen kritische Stimmen vor der Gefahr, dass sich die Zeitungen selbst in eine Kombattanten-Rolle begeben und damit ihre Glaubwürdigkeit verspielen könnten. Deshalb beteiligten sich am Donnerstag mehrere namhafte Blätter an der Leitartikel-Aktion nicht.

