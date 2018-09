Kirchenmusik Auratische Gesänge der Ostkirche Der Sergius-Chor gestaltete in seinem vierten Konzert in Sallern eine „orthodoxe Feierstunde“ mit ungewohnten Klängen.

Von Gerhard Dietel

Einige Sänger des Sergius-Chors Foto: Andreas Meixner

Regensburg.Ungewohnte Gesänge erklingen an diesem Abend in der stimmungsvoll beleuchteten katholischen Kirche „Mariä Himmelfahrt“ im Regensburger Stadtteil Sallern: Eine „orthodoxe Feierstunde“ unter dem Titel „Bogoroditse Devo“ erleben die zahlreichen Zuhörer, die zum vierten der diesjährigen „Konzerte Sallern“ gekommen sind.

Was fremd klingt, ist freilich geistlich verwandt: Handelt es sich bei den zugrundeliegenden Worten, die in Kirchenslawisch oder gelegentlich auch in deutscher Übertragung erklingen, doch um die gleichen biblischen oder liturgischen Texte, die auch in den westlichen Kirchen verbreitet sind. Präsentiert wird die „Feierstunde“ vom Regensburger Sergius-Chor, der sich, geleitet von Diakon Georg Hahn, seit Jahrzehnten der orthodoxen Kirchenmusik verschrieben hat. Sechs weitere Sänger gruppieren sich um ihn, der, gelegentlich von Florian Mayr unterstützt, das Ensemble mit sparsamen Handzeichen leitet und die Konzertbesucher inhaltlich durch das Programm führt. Zwei Frauenstimmen treten immer wieder zum Männerchor hinzu: den Klangraum in die Höhe weitend und aufhellend.

Einstimmig wie der westliche gregorianische war auch der orthodoxe Gesang ursprünglich, doch der Sergius-Chor wendet sich bei seinem Vortrag seinen mehrstimmigen Erweiterungen seit dem 17. Jahrhundert zu und spannt dabei einen musikgeschichtlichen Bogen bis hin zur Gegenwart. Unvertraut klingen die Harmonien solch früher Mehrstimmigkeit, wie sie der Sergius-Chor im „Trishagion“, dem „Dreimal-Heilig“ aus der Eucharistiefeier, formt. Doch mit der kulturellen Öffnung gegenüber Westeuropa unter Peter dem Großen dringen italienische Einflüsse in den orthodoxen Gesang ein, wie die Sänger insbesondere bei Dmitrij Bortnjanskijs Konzertmotette „Selig ist der Mann“ vernehmen lassen, die sich in ihrer Tempofolge der Form der italienischen Kirchensonate anlehnt.

Überdauert hat der orthodoxe Gesang sowohl in der Sowjetunion wie auch in der Emigration, wie das weitere Programm zeigt, in dem auch bekannte Komponisten wie Mussorgsky, Rachmaninow und Arvo Pärt vertreten sind, aber ebenso ein Satz des Niederaltaicher Achimandriten Irenäus Totzke. Je länger der Abend währt, desto mehr fühlt man sich als Zuhörer dem Alltag enthoben, von der Aura der ostkirchlichen Musik fasziniert. Sanft in engem Kreis geführte, klangintensive Harmonien künden von einer höheren Welt. Ganz weich und rund werden sie vom Sergius-Chor intoniert, in tragendem Piano, aus dem heraus sich leuchtende Steigerungen und kraftvolle Anrufungen erheben. Viel Beifall spendet das Publikum am Ende dem Sergius-Chor und wird mit einer ruhig-innigen Zugabe in die Nacht entlassen.