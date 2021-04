Aussenansicht Aus der Pandemie Lehren ziehen Die Corona-Krise zeigt: Die Wirtschaft muss klimaresilienter werden. Wir brauchen klare Nachhaltigkeitsziele.

Von Yvonne Zwick, Expertin für Nachhaltigkeit

Yvonne Zwick ist Vorsitzende des Netzwerkes für nachhaltiges Wirtschaften B.A.U.M. e.V.

Regensburg.Die Coronapandemie macht deutlich, welche Geschäftsmodelle Gewinner und welche Verlierer sind. Die Lockdown-Politik nimmt in Kauf, dass unternehmerisches Denken zerstört wird. Schon jetzt erträumen viele Jugendliche eine Beamtenlaufbahn, während Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen in der aktuellen Situation die Trägheit notwendiger Vergaben und damit mangelnde Investitionen in eine widerstandsfähige Wirtschaft beklagen, die Arbeitsplätze in zukunftsfähigen Branchen sichern. Bedauerlicherweise ist nur ein Drittel der Konjunkturprogramme an die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung geknüpft. Welche Lehren ziehen wir also aus dieser Pandemie für die Weiterentwicklung hin zur klimaresilienten Wirtschaft?

Anreize für die Transformation

Unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung erhalten wir am ehesten, wenn wir sie mit Instrumenten des Ordnungsrechts kombinieren und systemischen Belastungsgrenzen Rechnung tragen. Aussagekräftige Informationen zur unternehmerischen Voraussicht legen Anstrengungen zu Anpassungen an neue Geschäftsbedingungen offen. Sie sollten mit dem Erhalt der Geschäftslizenz belohnt werden. Schaffen wir für den Umgang mit gesellschaftlichen und ökologischen Risiken klare Rahmenbedingungen und Anreize, motivieren wir Unternehmen zur Transformation. Dazu braucht es klare Zielsetzungen wie die globalen Nachhaltigkeitsziele, einen eindeutigen, anregenden Ordnungsrahmen für nachhaltiges Wirtschaften und pragmatische Instrumente, die das Heft des Handelns in die Hände der Unternehmen legen. Smarte Lösungen wie die Software des Münchener Start-ups Global Climate ermöglichen per Analyse der Finanzdaten von Unternehmen eine CO2-Berechnung „im Vorbeigehen“. Unternehmen lokalisieren so Emissionsverursacher in Echtzeit und können sinnvolle Maßnahmen für den Klimaschutz einleiten. Die CO2-Datenbank der Software, die den komplexen Wertschöpfungsprozess einbindet, ist einfach anzuwenden und spielt die Informationen in verschiedene Berichtsformate bis hin zur Unternehmensbilanz aus. Solche einfachen, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbauenden Instrumente sind geeignet, im betrieblichen Alltag zu überzeugen und den Weg in die klimaresiliente Wirtschaft zu bereiten. Wir brauchen mehr davon!