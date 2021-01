Justiz Auslieferung von Assange abgelehnt Ein Gericht in London hat den US-Auslieferungsantrag für den Wikileaks-Gründer abgelehnt. Die USA wollen in Berufung gehen.

Merken

Mail an die Redaktion Wikileaks-Gründer Julian Assange spricht 2016 von einem Balkon der Botschaft von Ecuador zu Journalisten. Foto: picture alliance / Facundo Arrizabalaga/EPA/dpa

Stella Moris (M), Verlobte von Wikileaks-Gründer Julian Assange, und Wikileaks-Sprecher Kristinn Hrafnsson (l) treffen vor dem Strafgerichtshof Old Bailey ein (Mann rechts ist nicht identifiziert). Im Verfahren um den US-Auslieferungsantrag für Assange wird mit einer Entscheidung gerechnet. Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa

Medienvertreter filmen und fotografieren einen Gefangenentransporter, der vor der Urteilsverkündung im Auslieferungsprozess gegen Julian Assange am Strafgerichtshof Old Bailey eintrifft. Foto: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa



Polizisten sichern einen Gefangenentransporter, der vor der Urteilsverkündung im Auslieferungsprozess gegen Julian Assange am Strafgerichtshof Old Bailey eintrifft. Im Verfahren um den US-Auslieferungsantrag für Assange wird mit einer Entscheidung gerechnet. Foto: Frank Augstein/AP/dpa

London.Ein Gericht in London hat den US-Auslieferungsantrag für Wikileaks-Gründer Julian Assange abgelehnt. Der 49 Jahre alte gebürtige Australier werde wegen der Haftbedingungen, die ihn in den USA erwarteten, nicht ausgeliefert, teilte das Gericht am Montag mit.

Im Fall einer Verurteilung hätten Assange in den USA bis zu 175 Jahre Haft gedroht. Die USA kündigten an, in Berufung zu gehen.

© dpa-infocom, dpa:210104-99-888444/7