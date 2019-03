Aussenansicht Ausstieg nützt dem Klima Endlich hat die Kohlekommission geliefert. Sie hat sich auf einen Kompromiss geeinigt, der sich an Klimazielen orientiert.

Dipl.-Ing.

Diplom-Ingenieur Hinderk Hillebrands ist Energieexperte und einer der beiden Vorsitzenden des Deutschen Energieberater-Netzwerks DEN e. V.

Offenbach.Endlich hat die sogenannte Kohlekommission geliefert. Nach langem Ringen hat sie sich auf einen Kompromiss geeinigt, der sich an den Klimazielen 2030 und 2050 orientiert. Sie empfiehlt unter anderem, das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland im Jahre 2038 vom Netz zu nehmen. Das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, der aber allein nicht ausreicht. Angesichts der drohenden immensen volkswirtschaftlichen Schäden durch den Klimawandel sollte Deutschland einen deutlich schnelleren Ausstieg aus der Kohleverstromung anstreben.

Sicher – das Aus für den deutschen Kohlestrom ist einfach zu verlangen, aber schwierig umzusetzen. Aus technischen Gründen weniger als aus sozialen. Aber: Dieses Aus kommt ja nicht über Nacht. Seit Jahren wird der Kohleausstieg gefordert, seit Jahren wir er immer wieder gebremst. So kommen wir nicht weiter!

Deshalb könnten die Vorschläge der Kohlekommission neuen Schwung in eine alte Debatte bringen. Sie beleben die Diskussion um die Energiewende in Deutschland und in seinen Nachbarländern neu. Nötig sind jetzt energie- und klimapolitische Gesamtkonzepte, die an Landesgrenzen nicht halt machen. Denn die mit dem Ende der Kohleverstromung fehlenden Energiemengen müssen ja irgendwoher kommen. Können die Erneuerbaren – in erster Linie Wind und Sonnenenergie – diese Lücke füllen? Können sie eine gleichmäßige Versorgung gewährleisten mithilfe großer Speicher? Oder wird Deutschland Teile seines benötigten Stroms aus dem Ausland importieren müssen, vielleicht sogar Atomstrom oder Kohlestrom?

Der Vorschlag der Kommission, die durch ein Kohle-Aus frei werdenden Emissionsrechte aus dem Handel zu nehmen, damit nicht indirekt schmutzige Energiequellen im Ausland gefördert werden, ist gut. Aus klimapolitischer Sicht sollte man jetzt aber auch intensiv auf die Emissionen schauen, die durch Verkehr und Wärmeproduktion entstehen. Hier können wir recht schnell Fortschritte erzielen – insbesondere bei der Modernisierung von Heizungen und bei der Dämmung von Gebäuden. Dazu gibt es gute und sinnvolle Vorschläge aus Wissenschaft und Technik. Jetzt ist es an der Politik, diese umzusetzen sowie schnell und umfassend zu handeln.