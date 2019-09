Außenansicht Autoregionen im Wandel Der Wandel in der Autoindustrie stellt die Zulieferer vor große Herausforderungen. Hier müssen auch die Kommunen reagieren.

Von Vanessa Hünnemeyer, Wirtschaftsgeografin

Regensburg.Diesel-Skandal, Klimaschutz, autonomes Fahren: Die Automobilindustrie stellt sich aktuell großen Herausforderungen. In der Konsequenz verlagern Konzerne wie VW ihre Produktion auf Elektrofahrzeuge. So stellt das Werk in Zwickau ab 2020 komplett auf E-Mobilität um und dient damit als Paradebeispiel für den derzeitigen strukturellen Wandel. Ein großer Schritt, aber auch eine enorme Hürde.

Was auf den ersten Blick leicht übersehen wird, sind die Auswirkungen auf die Region.



Im Werk selbst gilt es Prozesse anzupassen, umzustrukturieren und Mitarbeiter auf bevorstehende Veränderungen vorzubereiten. Was auf den ersten Blick leicht übersehen wird, sind die Auswirkungen auf die Region: Zulieferer, die sich rund um Zwickau angesiedelt haben und VW mit den notwendigen Bauteilen für Verbrennungsmotoren beliefern, müssen umdenken und umrüsten.

Denn über die Bauweise hinaus unterscheiden sich E-Autos von ihren Vorgängermodellen maßgeblich durch die notwendigen Fertigungsstücke. VW selbst führt Schulungen durch, um die Angestellten mit ihren neuen Aufgaben vertraut zu machen. Hier arbeitet das Management bereits daran, die Arbeitskräfte für den Fortschritt zu sensibilisieren.

Was passiert jedoch mit den Zulieferern und deren Mitarbeitern?



Was passiert jedoch mit den Zulieferern und deren Mitarbeitern? Hier sollten auch die Kommunen reagieren: Es gilt aktuelle sowie zukünftige Entwicklungen zu hinterfragen und den strukturellen Wandel ganzheitlich zu denken, Handlungen zu priorisieren und Entscheidungsprozesse transparent zu gestalten. Verwaltungsapparate müssen flexibel auf strukturelle Veränderungen reagieren, ohne die langfristigen Ziele aus den Augen zu verlieren. Zulieferer benötigen etwa Kapital und Baufläche, um die neuen Anforderungen der Elektromobilität oder der Digitalisierung zu realisieren. Systems Engineering bietet eine Möglichkeit, die genauen Ansprüche der ansässigen Unternehmen zu analysieren und Prozesse zu optimieren.

Ziel ist die Förderung positiver Grundlagen, damit Betriebe den Wandel für sich nutzen können, sich erfolgreich entwickeln und das Fundament einer wirtschaftsstarken, lebenswerten, resilienten und nachhaltigen Region bilden können. Wie Zwickau befinden sich zahlreiche Kommunen in Deutschland im Wandel. Dieser trifft oft strukturschwächere Gebiete und mittelständische Betriebe – hier sind Handlungen auf politischer Ebene besonders gefragt.

