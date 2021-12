Bundesregierung Baerbock startet Antrittsbesuche - Paris, Brüssel, Warschau Nach der Vereidigung als Außenministerin geht es für Annalena Baerbock auf Reise. Ihr Programm ist ambitioniert: Paris, Brüssel und Warschau.

Außenministerin Annalena Baerbock wird im Bundestag vereidigt.

Berlin.Die neue Außenministerin Annalena Baerbock startet am heutigen Mittwoch zu einer Serie von Antrittsbesuchen in Europa.

Straffer Zeitplan

Kurz nach Vereidigung und Amtsübernahme wollte die Grünen-Politikerin zunächst nach Paris reisen. Dort ist am Donnerstagvormittag ein Treffen mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian geplant, wie ein Sprecher des Außenministeriums in Berlin mitteilte.

Am Donnerstagnachmittag wollte Baerbock in Brüssel den EU-Außenbeauftragten Josep Borrell und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg treffen. Am Freitag fliegt Baerbock nach Warschau zu einem Gespräch mit ihrem polnischen Amtskollegen Zbigniew Rau.

Erste Frau im Amt

Die 40 Jahre alte Baerbock ist die erste Frau, die das Auswärtige Amt führt. Im Mittelpunkt der Gespräche in Paris, Brüssel und Warschau stehen nach Angaben des Sprechers bilaterale, europa- und außenpolitische Themen. Unter anderem werde die Lage zwischen Russland und der Ukraine, die Bewältigung der Klimakrise, die Situation an der polnisch-belarussischen Grenze sowie die Zukunft der Europäischen Union eine Rolle spielen. In Warschau steht zudem eine Kranzniederlegung am Grab des unbekannten Soldaten auf dem Programm.

US-Präsident Joe Biden hatte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Dienstag in einer Videoschalte im Falle einer russischen Invasion der Ukraine erneut mit „starken Wirtschaftsmaßnahmen“ der USA und ihrer europäischen Verbündeten gedroht. Biden kündigte für diesen Fall außerdem an, die Ukraine noch weiter aufzurüsten. Putin bekräftigte seine Forderung nach einem Stopp der Nato-Osterweiterung.

