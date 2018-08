Hitze Bauern bekommen 340 Millionen Euro Wegen der Dürre dürfen die Landwirte mit Hilfen von Bund und Ländern rechnen. Der Bauernverband forderte eine Milliarde Euro.

Berlin.Die unter der Dürre leidenden Bauern in Deutschland können mit Hilfen von Bund und Ländern in Höhe von 340 Millionen Euro rechnen. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) sprach am Mittwoch in Berlin angesichts der langanhaltenden Trockenheit und Hitze von einem „Witterungsereignis nationalen Ausmaßes“. Sie knüpfte die Zusage der staatlichen Mittel daran, dass die Bundesländer die Hälfte der Hilfen übernehmen. Es gebe aber keine „Vollkasko-Entschädigung“, sagte Klöckner.

Klöckner sprach auf der Grundlage der ihr vorliegenden Daten zur diesjährigen Ernte von einer Schadenssumme für die Landwirte in Höhe von 680 Millionen Euro. Davon wollten Bund und Länder die Hälfte übernehmen. Ihre Zusage knüpfte die Ministerin allerdings daran, dass sich die Bundesländer zur Hälfte an den Hilfen beteiligen.

Nur Landwirte mit 30 Prozent Einbußen bekommen Entschädigung

Außerdem könnten nur Betriebe mit Geldern rechnen, die einen Verlust von über 30 Prozent befürchten müssten, sagte Klöckner. Mit den Zusagen blieb die Regierung unter den Forderungen des Deutschen Bauernverbands (DBV). Dieser hatte staatliche Unterstützung in Höhe von über einer Milliarde Euro gefordert.

14 Bundesländer haben nach Angaben von Bundesagrarministerin Julia Klöckner Interesse am gemeinsamen Hilfsprogramm von Bund und Ländern für Landwirte wegen Dürreschäden angemeldet. Nur das Saarland und Rheinland-Pfalz wollten das geplante Programm bisher nicht in Anspruch nehmen, wie die CDU-Politikerin am Mittwoch in Berlin sagte. Die Ernteschäden hätten ein „nationales Ausmaß“. Bundesweit seien rund 10 000 Betriebe so sehr betroffen, dass sie in ihrer Existenz bedroht seien – etwa jeder 25. Hof.

Es seien für die Hilfen Verwaltungsvereinbarungen zwischen dem Bund und den Ländern geplant. Am Montag sei ein Treffen vom Bund und Ländern vorgesehen. Es sei wichtig gewesen, zunächst Zahlen, Daten und Fakten zu den Ernteschäden auszuwerten, erklärte Klöckner. Es handle sich bei den Hilfen um Steuergelder.

