MGB exklusiv Bauministerium nutzt Überwachungskamera von chinesischem Hersteller für Gebäudesicherung von Mareike Kürschner

Mail an die Redaktion Das Bundesbauministerium nutzt zur Sicherung des Gebäudes eine Überwachungskamera eines chinesischen Herstellers. −Symbolbild: dpa

Das Bundesbauministerium nutzt zur Sicherung des Gebäudes eine Überwachungskamera eines chinesischen Herstellers. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums hervor, die den Zeitungen der Mediengruppe Bayern vorliegt.

„In deutschen Bundesministerien wird insgesamt eine Überwachungskamera eines chinesischen Herstellers im Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen eingesetzt“, heißt es in der Antwort an den CSU-Bundestagsabgeordneten Reinhard Brandl, der nach der Anzahl der chinesischen Überwachungskameras sowie der in Kameras verbauten Teile aus chinesischer Herstellung gefragt hatte. Bezüglich der Teilfrage, ob in Überwachungskameras chinesische Bauteile eingesetzt seien, „liegen keine Kenntnisse vor“, schrieb das Innenministerium weiter. „Die Bundesregierung schließt aber nicht aus, dass in allen eingesetzten Überwachungskameras chinesische Bauteile vorhanden sein könnten.“

Für Videoüberwachungskameras gebe es zudem kein gültiges Zertifikat des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik, teilte das Ministerium außerdem mit.

Brandl, digitalpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, kritisiert: „Wir brauchen mehr digitale Souveränität und weniger Naivität. Die Ampel verschließt die Augen vor dem Einsatz chinesischer Technologien.“ Ähnlich sei es beim deutschen 5G-Mobilfunknetz. Dort wisse die Koalition nicht, ob und welche Komponenten von chinesischen Herstellern stammen.