Meinung Bayern bleibt eine Baustelle Die Katholische Erziehergemeinschaft Bayern (KEG) fordert eine nachhaltige Personalplanung für die Grund- und Mittelschulen.

Von Ursula Lay, Erzieherin

Auch zu Beginn des neuen Schuljahres sieht sich die Katholische Erziehergemeinschaft Bayern (KEG) wieder den großen Dauerbaustellen am Bildungsstandort Bayern gegenüber. Nach wie vor gefährdet vor allem die dünne Personaldecke nachhaltig die Bildungsqualität. Unterrichtsausfälle durch Grippewelle, Schwangerschaften, Fortbildungen und Co. werden auch in diesem Schuljahr wieder drohend über den bayerischen Grund-, Mittel- und Förderschulen schweben. Sicherlich ist es zutreffend, dass sich die Situation an Bayerns Grund- und Mittelschulen durch die Zweitqualifizierung von Realschul- und Gymnasiallehrkräften etwas entspannt hat. Entschärft ist sie damit aber noch lange nicht.

Die Pläne von Kultusminister Bernd Sibler, vielen jungen und befristet beschäftigten Aushilfslehrkräften im Rahmen eines Sonderprogramms über die Verbeamtung eine Perspektive zu bieten, wurden von der KEG Bayern schon lange gefordert und sind daher zu begrüßen. Dennoch bleibt das geplante Sonderprogramm nur ein kleines Licht am Horizont des nächsten Schuljahres 2019/20. Ein beherztes Eingreifen der Politik für eine nachhaltige Personalplanung sieht anders aus. Alles in allem gibt die Pressekonferenz des Ministers vergangene Woche aber Grund zur Hoffnung, dass zumindest ein paar der Dauerbaustellen der Bildungspolitik in Bayern langsam aber sicher zu einem guten Abschluss kommen. Es wurden 850 Stellen zusätzlich geschaffen sowie umfangreiche Fördermittel zur Verfügung gestellt, die einerseits den Ausbau der digitalen Bildung und andererseits die Angebote der Inklusion, Integration, Differenzierung und der individuellen Förderung weiter stärken und voranbringen sollen. Weitere Maßnahmen zur Sicherung der Bildungsqualität in Bayern sieht die KEG in guten Arbeits- und Rahmenbedingungen für die Lehrerinnen und Lehrer.

Neben den vom Kultusministerium vorgestellten Maßnahmen, sollten aus Sicht der KEG folgende Ziele dringend angesteuert werden: Die Einführung eines neuen Zeugnisformats an den Grund- und Mittelschulen, die Aufnahme der Förderlehrer in den Paragrafen 59 BayEUG, die Weiterentwicklung und die Stärkung der schulartspezifischen, differenzierten Lehrerbildung in Bayern sowie bessere bzw. gleiche Bezahlung für Lehrerinnen und Lehrer an Grund- und Mittelschulen.



Die Autorin ist Landesvorsitzende der Katholischen Erziehergemeinschaft Bayern. Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.