Religionen Bayern blickt auf Regensburger Synagoge Aus der Asche wiederauferstanden: Die älteste jüdische Gemeinde des Freistaats erhält ihr Gotteshaus zurück

Von Helmut Wanner

Mail an die Redaktion Tanz unterm Baldachin: Rabbiner Josef Chaim Bloch überführt die Thorarollen mit seinen Rabbiner-Kollegen in die neue Synagoge. Foto: altrofoto.de

Regensburg.81 Jahre nach der Zerstörung der Synagoge in der Pogromnacht 1938 konnte der sakrale Dreiklang zwischen katholischem Dom, evangelischer Neupfarrkirche und jüdischer Synagoge wiederhergestellt werden. Am Mittwoch gegen 13 Uhr übergab Architekt Thomas Eckert den Schlüssel der Synagoge an die Bauherrin Ilse Danziger, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde. Nach knapp dreijähriger Bauzeit wurde der Entwurf der Architekten aus dem Team Volker Staab in der Mitte der Altstadt Wirklichkeit.

Stellvertretend für den bayerischen Ministerpräsident Markus Söder beglückwünschte Kultusminister Prof. Dr. Michael Piazolo die 950 Mitglieder große jüdische Gemeinde zu diesem großen Freudentag. „Dieser Tag ist auch ein Glück für uns in Bayern“, sagte Dr. Piazolo in der neuen Synagoge vor Ehrengästen aus Gesellschaft, Kirche, Wissenschaft und Wirtschaft.

Der katholische Bischof Dr. Rudolf Voderholzer nutzte den festlichen Anlass, um sich vor dem Almemor zu verneigen und erstmals gegenüber der jüdischen Gemeinde von Regensburg im Namen der Christen eine bewegende Vergebungsbitte auszusprechen, für das Leid, das den älteren Schwestern und Brüdern zweimal in der Geschichte der Stadt angetan wurde. Er nannte die Austreibung der Juden 1519 aus der Stadt und die Vernichtung der jüdischen Gemeinde im Nationalsozialismus. „Es schmerzt uns, dass sich die Vertreter der Kirche 1519 nicht nur nicht schützend vor die jüdischen Mitbürger gestellt, sondern einige sogar noch Profit aus ihrer Ausweisung gezogen haben; und dass die Christen 1938 in der überwiegenden Mehrheit nicht den Mut aufbrachten, sich öffentlich mit den jüdischen Mitbürgern zu solidarisieren.“

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Detschland, Josef Schuster, sagte, er hätte es nie geglaubt, dass es die Architekten schafften, dieses architektonische Meisterwerk hier herinzubekommen. „Ich kenne den Platz hier noch von meiner Kindheit her.“