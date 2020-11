Corona Bayern schiebt Skifahrern Riegel vor Bayern schließt nicht nur seine Skigebiete, sondern macht auch Ausflüge ins benachbarte Ausland praktisch unmöglich.

Mail an die Redaktion In Bayern dürfen Skilifte, Seilbahnen und die dazugehörige Gastronomie während des Lockdowns ohnehin nicht öffnen. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Hiobsbotschaft für Hunderttausende Skisportler im Freistaat: Skitourismus wird – sofern er auf Liftbetrieb baut – wegen der Corona-Pandemie auch für Tagesausflügler bis in den Januar hinein praktisch nicht möglich sein. In Bayern dürfen Skilifte, Seilbahnen und die dazugehörige Gastronomie während des Lockdowns ohnehin nicht öffnen.

Wer in ein Risikogebiet reist, als das gegenwärtig unter anderem die Alpenländer Österreich, Schweiz und Liechtenstein eingestuft sind, muss bei der Rückkehr nach Bayern zehn Tage in Quarantäne. Das gilt ab Dezember auch für Tagestouristen, eine bisher noch geltende Ausnahmegenehmigung soll ab Dezember entfallen.

Söder verweist auf Ischgl

„Halb Europa ist im Frühjahr von Ischgl aus mit infiziert worden“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit Blick auf den österreichischen Skiort, der für Massentourismus im Schnee steht. Im vorigen Winter waren von einer Après-Ski Bar in Ischgl zahlreiche Infektionen in vielen Ländern Europas ausgegangen.

Nicht betroffen von den neuen Einschränkungen seien Skiwandern, Skitourengehen oder Skilanglauf in Bayern, sagte Söder. Gegen die reine Bewegung in freier Natur sei nichts einzuwenden.

Österreich will Skigebiete nicht schließen

Die Schweiz und Österreich, Haupt-Destinationen für deutsche Skitouristen, wollen ihre Skigebiete, anders als Bayern, nicht schließen. „Wenn jemand einen Lift verwendet, dann ist das ähnlich, wie wenn er ein öffentliches Verkehrsmittel verwendet. Anhand dieser Gesichtspunkte muss man Entscheidungen treffen“, hatte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz am Vortag gesagt.

Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, dessen Partei Freie Wähler eine moderatere Linie beim Skitourismus befürwortet hatte, hofft auf eine einheitliche Regelung, sobald die Infektionszahlen dies erlauben. Bis dahin müssten für die Unternehmen wie Seilbahnbetreiber und Gastronomen die Einnahmeausfälle mit Geld ausgeglichen werden.

Liftbetreiber lehnen Schließung ab

Die Liftbetreiber in Deutschland lehnen eine Schließung aller Skigebiete ab. Ein Wintersportverbot wäre für die betroffenen Regionen katastrophal und zudem unverständlich, sagte Matthias Stauch, Vorstand des Verbandes Deutscher Seilbahnen (VDS), am Donnerstag. Bewegung an der frischen Luft sei gesund.

Das Infektionsgeschehen in Ischgl in der vergangenen Wintersport-Saison sei nicht vom Skibetrieb ausgegangen. „Es kommt nicht vom Skisport. Wir wollen bei uns kein Halligalli“, betonte er.

27 Prozent der Einnahmen weggebrochen

Ein Wintersportverbot würde viele Betreiber an ihre Grenzen bringen. „Das ist für unsere Betriebe existenzbedrohend“, sagte Stauch. „Wenn uns jetzt zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem 10. Januar das Geschäft wegbricht, ist das katastrophal.“

Die vorzeitig beendete Wintersaison 2019/2020 habe die Bilanzen belastet, sagte Vorstandsvize Christine Kury. Rund 27 Prozent der Einnahmen seien weggebrochen. Der Sommer sei mit einem Plus von 16,5 Prozent zum Vorjahr „sehr gut“ ausgefallen. Der Winter sei aber das stärkere Geschäft. „Nun sind wir wieder in einem Lockdown.“ Das werde erneut auf die Bilanzen schlagen. (dpa)