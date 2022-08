Mediengruppe Bayern Exklusiv Bayern-SPD-Chef: „Es gibt eine CSU-Phobie in Deutschland“ von Samuel Stanley

Florian von Brunn (SPD), Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion.

Dass Bayern durch die Ampelkoalition im Bund benachteiligt wird, wie es aus Reihen der CSU zuletzt hieß, kann von Florian von Brunn, Co-Vorsitzender der Bayern-SPD nicht feststellen.

Zudem forderte von Brunn die Einsetzung von Berater für den Bau der zweiten Stammstrecke: „Ich finde es wichtig, dass man jetzt auch externen Sachverstand einschaltet, wenn die Bahn das nicht leisten kann“, sagte er der Mediengruppe Bayern im Interview. Von der Staatsregierung verlange er, „dass man alles tut, damit das Projekt günstiger und möglichst schnell fertig wird“. Trotz hoher Kosten müsse das Projekt fortgesetzt werden: „Es wird nochmal eine Kosten-Nutzen-Analyse geben, aber ich sehe im Moment keine Alternative zur zweiten Stammstrecke.“

Wegfall von Unterrichtsangeboten: „Schlimmes Versagen“

„Überrascht“ und „verärgert“ zeigte sich von Brunn angesichts der Nachricht aus dem Kultusministerium, dass wegen des dramatischen Lehrermangels im kommenden Schuljahr sogar Unterrichtsangebote wegfallen sollen. „Das finde ich ein ziemlich schlimmes Versagen“, erklärte er. „Das Ministerium muss jetzt mal Vorschläge auf den Tisch legen. Das Problem ist ja auch, dass man offensichtlich im Ministerium nicht in der Lage ist, solche Probleme im Voraus zu erkennen und rechtzeitig Maßnahmen einzuleiten. Ich frage mich, was die eigentlich den ganzen Tag machen da in München?“

Mit Blick auf die anstehende Landtagswahl 2023 sieht von Brunn, der für die SPD als Spitzenkandidat antritt, die Chance, „den jahrzehntelangen CSU-Filz zu beenden und in neuer Parteienkonstellation Politik für die Zukunft Bayerns zu machen“. Er stellt fest: „Die Unzufriedenheit mit Markus Söder hat massiv zugenommen. Das hat auch etwas mit seiner Politik zu tun. Er fordert viel von Berlin, er kündigt viel an, aber ich kenne kein einziges erfolgreiches Projekt, das sich mit seinem Namen in Bayern verbindet.“

Herr von Brunn, Sie sind Spitzenkandidat der Bayern-SPD für die Landtagswahl 2023. Doch die SPD steht bei Umfragen gerademal bei zehn Prozent. Wie groß ist Ihre Sorge, dass Sie die Kandidatur Ihre politische Karriere kostet?

Florian von Brunn: Wir haben im letzten Jahr gesehen, als die SPD im Juni 2021 vor der Bundestagswahl bei 15 Prozent stand, dass man mit einer guten Wahlkampagne und den richtigen Themen, die die Menschen auch betreffen, einen großen Erfolg erzielen kann. Wir hatten dann letztendlich über 25 Prozent und stellen mit Olaf Scholz den Bundeskanzler. Was wir im Moment erleben ist, dass die Umfragedaten in Bayern völlig überlagert werden von dem, was in Europa passiert, Stichwort Ukraine-Krieg, und was im Bund passiert. Insofern mache ich mir gar keine Sorgen.

Olaf Scholz hatten die Wenigsten den Erfolg zugetraut. Was ist denn Ihr Ziel 2023?

Von Brunn: Es ist unser Ziel, dass wir in Bayern an der Regierung beteiligt sind. Wir wollen auf jeden Fall als SPD Bayern mitgestalten und wir wollen ein gutes Ergebnis erzielen.

Wie realistisch ist es, dass Sie Söder ablösen?

Von Brunn: Es ist noch gar nicht so lange her, da war die CSU bei 35 Prozent. Und die Unzufriedenheit mit Markus Söder hat massiv zugenommen. Das hat auch etwas mit seiner Politik zu tun. Er fordert viel von Berlin, er kündigt viel an, aber ich kenne kein einziges erfolgreiches Projekt, das sich mit seinem Namen in Bayern verbindet. Insofern glaube ich, dass es durchaus Chancen gibt, den jahrzehntelangen CSU-Filz zu beenden und in neuer Parteienkonstellation Politik für die Zukunft Bayerns zu machen.

Sie haben Markus Söder vorgeworfen, beim Thema Gas „Panikmache“ zu betreiben. Sehen Sie keinen Grund zur Sorge?

Von Brunn: Die SPD-geführte Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz hat es geschafft, dass wir von 60 Prozent russischem Gas in Deutschland auf jetzt unter 30 Prozent runterkommen. Die Speicher sind jetzt zu 70 Prozent gefüllt. Auch die bayerischen Speicher füllen sich. Markus Söder sollte einfach konstruktiv mitarbeiten in dieser größten Krise des Landes, die wir seit Jahrzehnten erleben. Die Art und Weise, wie Söder und Aiwanger im Moment versuchen, Panik zu stiften, um daraus politischen Profit zu schlagen, finde ich verantwortungslos.

Wie bewerten Sie die Entwicklung, dass Österreich den Gasspeicher Haidach nun an sein eigenes Netz anschließt?

Von Brunn: Die bayerische Staatsregierung hat sich vor der Energiekrise und vor dem Ukrainekonflikt nie um den Speicher Haidach gekümmert. Insofern verwundert es mich, dass das Thema jetzt erst auf dem Plan ist. Der Speicher Haidach wird jetzt Zug um Zug gefüllt, was richtig und gut ist. Man muss die Entwicklung gut beobachten, aber im Moment haben wir eine gute Zusammenarbeit diesbezüglich mit Österreich. Der österreichische Anschluss ist nachvollziehbar.

Angesichts der Gaskrise schließen Scholz und sogar die bayerischen Grünen einen Akw-Weiterbetrieb mittlerweile nicht mehr aus. Wie stehen Sie dazu?

Von Brunn: Ich finde es wichtig, dass wir jetzt beschlossen haben, dass wir einen zweiten Stresstest machen. Auf dieser Basis treffen wir dann Entscheidungen. Wenn dann rauskommen sollte, dass wir die Atomkraft brauchen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass – bevor jemand im Dunkeln sitzt, bevor wir ganze Industriezweige abschalten müssen – wir auch zum Beispiel mit dem Kernkraftwerk Isar II in Streckbetrieb gehen.

Andreas Scheuer hat diese Woche unserer Zeitung gesagt, er sieht eine Bayern-Phobie in der Ampel-Koalition und macht dies auch am Thema Energie fest. Fürchten Sie eine Benachteiligung des Wirtschaftsstandorts Bayern, wenn ein Großteil der Energie künftig im Norden produziert wird?

Von Brunn: Ich stelle das nicht fest. Es gibt aber eine CSU-Phobie in Deutschland, die nicht zuletzt auf Andreas Scheuer zurückzuführen ist und darauf, dass er mit der Maut fast 600 Millionen Euro Steuergelder versenkt hat. Das stelle ich leider immer wieder fest. Es ist ein Gerücht, das die CSU gerne schürt, dass man irgendetwas gegen den Freistaat hätte. Die Realität sieht anders aus.

Sie haben im Mai ein bayerisches Entlastungspaket für die Bürger gefordert. Tut die Bundesregierung mittlerweile immer noch zu wenig?

Von Brunn: Die Bundesregierung hat zwei große Entlastungspakete aufgelegt mit einem Umfang von fast 32 Milliarden Euro. Das finde ich schon sehr viel. Aber wenn Bayern und der Bund zusammenarbeiten, können wir noch mehr für die Menschen tun. Und wir haben in Bayern halt leider die Situation, dass wir sehr, sehr viele Haushalte haben, die alte Ölheizungen haben, die sehr stark von Preissteigerungen betroffen sind.

Zur Wende in der Klimapolitik gehört auch der Verkehrsbereich. Doch beim Bau der zweiten Stammstrecke in München droht ein Fiasko. Wie ist das Projekt überhaupt noch zu retten?

Von Brunn: Dieses Projekt ist für große Teile Bayerns wichtig. Es ist ja zum Beispiel auch eine Regionalexpress-S-Bahn vorgesehen, die über Freising nach Landshut fahren soll, also auch nach Niederbayern. Es sind jetzt schon zwei bis drei Milliarden, die da anfallen werden. Wenn wir jetzt das Projekt beenden würden, dann wäre das Geld weg für nichts.

Nur das Ganze könnte dann auf Kosten in Höhe von über sieben Milliarden Euro ansteigen. Plädieren Sie für eine zweite Stammstrecke um jeden Preis?

Von Brunn: Ich finde es wichtig, dass man jetzt auch externen Sachverstand einschaltet, wenn die Bahn das nicht leisten kann. Ich verlange von der Staatsregierung, dass man alles tut, damit das Projekt günstiger und möglichst schnell fertig wird. Es wird nochmal eine Kosten-Nutzen-Analyse geben, aber ich sehe im Moment keine Alternative zur zweiten Stammstrecke.

In München ist der ÖPNV ohnehin gut genutzt. Das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, dass die besten Angebote nichts bringen, wenn die nötige Infrastruktur nicht vorhanden ist, was besonders im ländlichen Raum der Fall ist. Wie wollen Sie bessern ÖPNV im ländlichen Raum fördern?

Von Brunn: Wir haben in den vergangenen Haushaltsberatungen schon mehr Mittel für den öffentlichen Nahverkehr auf dem Land gefordert. Wir müssen die finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung zum Beispiel von Bussen verbessern in Bayern. Wir brauchen bessere Kriterien für die Reaktivierung von Bahnstrecken – also Stichwort zum Beispiel Ilztalbahn in Niederbayern. Wir haben da viel zu restriktive betriebswirtschaftliche Kriterien. Im ländlichen Raum wird man aber immer auch das Auto brauchen. Deswegen setzen wir auf eine Kombination von E-Mobilität und Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

Bei Krieg und Klimakrise ist das Thema Corona ein wenig in Vergessenheit geraten. Nun hat der Bund ein Corona-Schutzkonzept vorgelegt. In den Ländern wurde das Konzept kritisch aufgenommen. Befürchten Sie wieder einen Regel-Flickenteppich?

Von Brunn: Wir brauchen unbedingt einheitliche Regelungen.

Genau die wird es jetzt aber wieder nicht geben.

Von Brunn: Ja, jetzt haben wir August. Wir haben noch ein bisschen Zeit, uns da zu verständigen. Ich finde es wichtig, dass man nochmal den Leuten deutlich macht, dass Impfen extrem wichtig ist, dass man den Booster braucht. Und dann müssen wir entscheiden, wenn es notwendig ist, wenn im Herbst oder Winter die Zahlen wieder ansteigen, ob wir dann auch eine Maskenpflicht brauchen. Wir wollen keine Schulschließungen, wir wollen keine Schließungen von Teilen der Wirtschaft, also Gastronomie. Wir können uns das auch aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr erlauben.

In den Schulen ist nicht nur Corona ein Problem. Zu Ferienbeginn wurde bekannt, dass der Lehrermangel noch dramatischer ist, als bislang angenommen. Darum sollen sogar Unterrichtsangebote wegfallen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das nächste Schuljahr halbwegs normal ablaufen kann?

Von Brunn: Diese Nachricht hat uns alle ziemlich überrascht. Ich bin verärgert darüber, dass wir so etwas nur kurzfristig aus dem bayerischen Kultusministerium erfahren. Das Ministerium hat uns immer erklärt: Wir schaffen neue Stellen, man muss sich gar keine Sorgen machen. Plötzlich gibt es doch Probleme. Und jetzt kommt man überraschend an die Öffentlichkeit und sagt, man müsse sogar Unterricht abblasen in Bayern. Das finde ich ein ziemlich schlimmes Versagen. Das Ministerium muss jetzt mal Vorschläge auf den Tisch legen. Das Problem ist ja auch, dass man offensichtlich im Ministerium nicht in der Lage ist, solche Probleme im Voraus zu erkennen und rechtzeitig Maßnahmen einzuleiten. Ich frage mich, was die eigentlich den ganzen Tag machen da in München?