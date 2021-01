Corona-Gipfel Beratungen: Erste Details sickern durch Kanzlerin und Ministerpräsidenten beraten sich zu weiteren Corona-Maßnahmen - Einschränkung des Bewegungsradius soll kommen.

Mail an die Redaktion Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll einen „Bewegungsradius“ in Gebieten mit besonders hoher Neuansteckungsrate vorgeschlagen haben. Foto: Michael Kappeler/dpa

Regensburg.Bund und Länder haben sich angesichts der weiter hohen Coronazahlen auf eine bis Ende Januar verständigt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Teilnehmerkreisen von Seiten des Bundes sowie der Länder bei den Beratungen.

Eine Einigung auf ein Beschlusspapier gab es aber noch nicht. Die Maßnahmen waren bisher bis zum 10. Januar befristet. Seit dem 16. Dezember gelten eine Schließung von weiten Teilen des Handels und der Gastronomie.

Bewegungsradius einschränken

Bund und Länder haben sich demnach zudem darauf verständigt, dass in Landkreisen mit hohen Corona-Infektionszahlen weitere Maßnahmen zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort ergriffen werden sollen. Eine Einigung auf ein Beschlusspapier gab es aber ebenfalls noch nicht.

Gelten soll dies für Landkreise mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern - sofern kein triftiger Grund vorliegt. Tagestouristische Ausflüge sollen demnach keinen triftigen Grund darstellen, wie es in den Teilnehmerkreisen hieß. Laut des Entwurfs für ein Beschlusspapier weisen über 70 Landkreise eine Inzidenz von über 200 auf.

Glückwünsche an Markus Söder

Zum Auftakt der mit Spannung erwarteten Bund-Länder-Beratungen zur Verlängerung des Corona-Lockdowns bis Ende Januar hat Kanzlerin Merkel zunächst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder zu dessen 54. Geburtstag gratuliert. Was gebe es Schöneres, als sich an einem solchen Tag im Kanzleramt aufzuhalten, sagte Merkel am Dienstagnachmittag bei ihrer Begrüßung nach Angaben von Sitzungsteilnehmern zum CSU-Chef.

Söder wurde am 5. Januar 1967 in Nürnberg geboren. (dpa/am)