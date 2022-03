Krieg in der Ukraine Bereits nahezu 123.000 Kriegsflüchtlinge in Deutschland Bereits mehr als 2,5 Millionen Menschen aus der Ukraine haben im Ausland Zuflucht gesucht. Etwas mehr als 120.000 von ihnen haben sich nach Deutschland gerettet.

Mail an die Redaktion Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gehen am Hauptbahnhof Berlin zum Zelt der Berliner Stadtmission, das als Erstanlaufstelle für Geflüchtete dient. Foto: Annette Riedl/Annette Riedl/dpa

Berlin.Immer mehr Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine kommen in Deutschland an. Seit Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar sind 122.837 Menschen aus der Ukraine nach Deutschland gekommen, wie das Bundesinnenministerium am Samstag mitteilte.

Das seien Zahlen der Bundespolizei, die momentan verstärkt kontrolliere, sagte ein Sprecher. Da aber keine festen Grenzkontrollen an den Binnengrenzen stattfänden, könne die Zahl der nach Deutschland eingereisten Kriegsflüchtlinge tatsächlich bereits wesentlich höher sein.

Nach UN-Angaben haben bereits mehr als 2,5 Millionen Menschen aus der Ukraine im Ausland Zuflucht gesucht. Die meisten blieben zunächst in den Nachbarländern.