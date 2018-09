Aussenansicht Besser ist nicht genug Der Herzinfarkt scheint seinen Schrecken verloren zu haben, die Todeszahlen gehen seit Jahren zurück.

Prof. Thomas Eschenhagen, Mediziner

Der Herzinfarkt scheint seinen Schrecken verloren zu haben, die Todeszahlen gehen seit Jahren zurück. Aber Entwarnung kann man nicht geben. Noch immer erleiden jährlich 222000 Menschen in Deutschland einen Herzinfarkt, 50000 sterben daran. Dass die Infarkttoten weniger geworden sind, ist vor allem der vielerorts perfekten Rettungskette und den gut ausgestatteten Notfallambulanzen zu verdanken. Auch die Prävention scheint zu greifen, seit 2000 sank die Zahl der Raucher um 20 Prozentpunkte, die Behandlung von Bluthochdruck und erhöhten Blutfetten hat sich verbessert. Besser ist aber nicht gut genug – die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen liegt in Deutschland immer noch deutlich höher als in Frankreich, Italien und Spanien. Außerdem scheint sich der positive Trend umzukehren: Die Infarktzahlen steigen gerade wieder und immer mehr Menschen leiden an den Folgen eines überlebten Infarktes, an Herzschwäche, Herzrhythmusstörungen oder Herzklappenerkrankungen.

Die Erfolge in Forschung und Versorgung scheinen den paradoxen Effekt zu haben, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht mehr ernst genommen werden. Wenn man einen Herzinfarkt als „nicht so schlimm“ empfindet, sinkt anscheinend die Motivation, ihm durch eine gesunde Lebensweise vorzubeugen. Auch die Politik sieht offensichtlich keinen Bedarf, in die Bekämpfung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusätzlich zu investieren.

Dabei ist die Herzschwäche mit 450000 Fällen in Deutschland der häufigste Grund für eine Krankenhauseinweisung. Die Fünfjahresprognose für die Erkrankung ist schlechter als die für häufige Krebsarten wie Brust- oder Prostatakrebs. Mit steigendem Anteil älterer Menschen werden Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch noch dramatisch zunehmen. Jeder einzelne kann sein Risiko für Erkrankungen des Herzens und des Kreislaufsystems senken – durch Bewegung, gesunde Ernährung, nicht rauchen. Ist eine Herzerkrankung aber erst einmal aufgetreten, gibt es häufig keine Heilung. Für die vielen Betroffenen brauchen wir deshalb innovative Therapiekonzepte. Den Weg dorthin weist die Forschung.

Leider gilt noch immer, was Udo Lindenberg einst sang: „Ein Herz kann man nicht reparieren“. Wir vom Deutschen Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung wollen das ändern und forschen zum Beispiel daran, einen geschädigten Herzmuskel zu erneuern. Das ist ehrgeizig, aber die Werkzeuge stehen bereit und erste klinische Versuche mit aus Stammzellen gezüchteten echten Herzzellen haben begonnen. Für diese Forschung brauchen wir einen langen Atem und Unterstützung durch die Politik. Denn obwohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland nach wie vor Todesursache Nummer eins sind, fließen in die Herzforschung viel weniger Mittel als etwa in die Krebsforschung – wie übrigens fast überall auf der Welt.Die British Heart Foundation hat dieses Ungleichgewicht jetzt erkannt und eine Superförderung von 30 Millionen Euro für ein Leuchturmprojekt ausgelobt, das ein grundlegendes Problem der Herz-Kreislauf-Medizin lösen soll.

Die Gründung des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK) war ein Schritt in Richtung Stärkung der Herz-Kreislauf-Forschung, weil wir dort im Verbund von Universitäten und mit außeruniversitären Einrichtungen größere Synergien erzeugen können. Es ist zu hoffen, dass dieser Weg konsequent weiter ausgebaut wird.