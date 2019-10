Erziehung Betreuung als Daueraufgabe Deutschland steht vor enormen Herausforderungen. Ohne konstruktives Zusammenspiel sind sie nicht zu meistern.

Von Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Erziehungs-Experte

Merken

Mail an die Redaktion Die aktuelle Außenansicht kommt von dem Erziehungs-Experten Prof. Dr. Thomas Rauschenbach. Foto: David Ausserhofer

Regensburg.Beim Ausbau der Kindertagesbetreuung steht Deutschland in den nächsten Jahren vor enormen Herausforderungen. Lange Zeit konnte man glauben, das Schwierigste sei vorbei. Seit 2013 gilt in Deutschland ein Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung für Ein- und Zweijährige, und das befürchtete Chaos ist ausgeblieben. Zwar knirscht es insbesondere in westdeutschen Ballungsräumen, weil hier weiterhin Betreuungsplätze fehlen und vor allem geeignetes Kita-Personal schwer zu finden ist.

„Der Ausbau der Kindertageseinrichtungen ist zahlenmäßig erstaunlich gut gelungen.“ Thomas Rauschenbach



Dennoch lässt sich insgesamt feststellen: Der Ausbau der Kindertageseinrichtungen ist zahlenmäßig erstaunlich gut gelungen. Der deutsche Sozialstaat hat im letzten Jahrzehnt eine wichtige Reform vorangetrieben. Auf den letzten Plätzen zu Beginn dieses Jahrhunderts gestartet, hat er sich nunmehr bei Kindern unter drei Jahren in die internationale Spitzengruppe vorgearbeitet, zumindest was die Betreuungsquoten angeht. Allerdings bedeutet diese positive Bilanz keine Sicherheit für die Zukunft.

Nach Berechnungen des Deutschen Jugendinstituts müssen allein bis zum Jahr 2025 zusätzlich mehrere hunderttausend Betreuungsplätze für Kinder bis zur Einschulung geschaffen werden. Dieser Ausbau ist notwendig wegen eines Anstiegs der Zahl der Neugeborenen und wegen immer noch wachsender Elternbedarfe an früher Bildung und Betreuung. Nimmt man dies ernst, werden im kommenden Jahrzehnt vermutlich mehr neue Kita-Plätze gebraucht als im vergangenen bereits erfolgreich geschaffen wurden.

Gleichzeitig wollen Bund, Länder und Kommunen die Qualität der Betreuungsangebote erhöhen, etwa durch bessere Personalschlüssel. Doch diese von allen Fachleuten seit langem geforderte Qualitätsinitiative droht in den Hintergrund zu geraten, wenn weiterhin vor allem Plätze geschaffen werden müssen. Mehr Plätze, mehr Geld, mehr Personal – und mehr Qualität: Ob diese Eckwerte alle gleichzeitig umzusetzen sind, bleibt abzuwarten.

Aber eines ist klar: Wenn sich an diesem ehrgeizigen Zukunftsprojekt nicht alle beteiligen – Bund, Länder und Gemeinden – wird es nicht machbar sein. Nötig ist ein konstruktives Zusammenspiel. Das „Gute-Kita-Gesetz“, mit dem der Bund bis zum Jahr 2022 mehr als fünf Milliarden Euro zur Verfügung stellt, ist hier ein respektabler Anfang. Aber auch nicht mehr.

Hier geht es zur Politik