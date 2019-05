Wirtschaft Bezahlbares Wohnen bleibt eine Baustelle Weniger Quadratmeter, steigende Mieten: Verbände fordern, jetzt Milliarden in Sozialwohnungen zu investieren.

Von Burkhard Fraune und Johanna Uchtmann

80 000 neue Sozialwohnungen müssten nach Ansicht der Verbände pro Jahr neu gebaut werden, um den Bedarf zu decken.



Berlin.Um die Mietanstiege in vielen Städten einzudämmen, fordern Immobilien- und Mietervertreter den groß angelegten Bau neuer Sozialwohnungen. „Mindestens sechs Milliarden Euro sind für den sozialen Wohnungsbau pro Jahr dringend notwendig“, teilte der Vorsitzende der Gewerkschaft IG Bau, Robert Feiger, der Deutschen Presse-Agentur mit. 80 000 neue Sozialwohnungen pro Jahr seien nötig, dreimal so viele wie zuletzt, ergab eine Studie im Auftrag der Gewerkschaft, mehrerer Bau- und Wohnungsverbände und des Deutschen Mieterbunds.

Aus der Politik kam Zustimmung, aber auch Skepsis. Die Grünen verlangten eine Verdoppelung der Mittel. Sozialwohnungen seien kein Allheilmittel, warnte dagegen die FDP. Bauen müsse billiger werden. Der Bevölkerungsforscher Reiner Klingholz warnte unterdessen davor, Wohnungen an der falschen Stelle zu errichten.

Neben höheren Bau- und Kaufpreisen bestimmt laut der Studie auch eine wachsende Nachfrage nach kleineren Wohnungen den Markt. 2017 waren neue Wohnungen nach Zahlen des Statistischen Bundesamtes im Schnitt noch 105 Quadratmeter groß, ein Zehntel weniger als 2011.

18 Euro für den Quadratmeter



Das liegt daran, dass die Haushalte kleiner werden, aber auch an steigenden Mieten. In München inserieren Vermieter Wohnungen derzeit im Mittel für gut 18 Euro je Quadratmeter kalt, in Berlin für 11,70 Euro, wie die Plattform Immowelt ermittelte. Mieter in Städten müssen einen großen Teil ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben. Städte wie Leipzig und Essen hingegen lägen unter dem bundesweiten Mittel von 7,60 Euro kalt je Quadratmeter.

In 138 der rund 400 Landkreise und kreisfreien Städte seien die Wohnungsmärkte angespannt, ergab die Untersuchung des privaten Forschungsinstituts Prognos. Die Verbände kritisierten, es werde zu wenig und zu teuer gebaut. Um den Mietanstieg zu bremsen, müsse außerdem dichter gebaut werden.

Leerstand in Deutschland Lage: Rund zwei Millionen leerstehende Wohnungen gebe es in Deutschland, sagte Staatssekretär Marco Wanderwitz



Forderung: So sei es auch wichtig, „dass es uns gelingt, da, wo Leerstände sind, da, wo Wegzüge sind, da, wo strukturschwache Regionen sind“, Arbeit zu schaffen und die Regionen besser mit großstädtischen Regionen zu verbinden.

Feiger vertrat die Auffassung, dass wegen der gestiegenen Mieten zwischen einem Drittel und der Hälfte aller Großstädter theoretisch Anspruch auf eine Sozialwohnung habe. Es gebe aber immer weniger Sozialwohnungen, „weil sie ja nur für 20 oder 30 Jahre der Bindung unterliegen“, sagte der Direktor des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten. Zuständig für neue Sozialwohnungen sind seit 2007 die Länder. Als Kompensation erhalten sie Geld vom Bund, das sie mit eigenen Mitteln aufstocken müssen.

„Mit der bisherigen Fördersumme von 1,5 Milliarden Euro pro Jahr vom Bund ist der enorme Schwund, den es bei den Sozialmietwohnungen gibt, nicht aufzuhalten“, warnte Feiger. Der Parlamentarische Staatssekretär beim Innenministerium, Marco Wanderwitz (CDU), sieht die Verantwortung allerdings auf Länderebene: Die Versäumnisse im sozialen Wohnungsbau seien „weitestgehendes Totalversagen der Bundesländer“.

Nicht überall ist Bauen sinnvoll



Neben dem sozialen Wohnungsbau seien „bezahlbare Wohnungen die zweite GroKo-Baustelle beim Wohnen“, sagte Feiger. Dafür seien mindestens drei Milliarden Euro pro Jahr notwendig, vor allem zugunsten von Durchschnittsverdienern in den Metropolregionen. „Hier steckt enormer sozialer Sprengstoff drin“, warnte er.

Wegen der hohen Mieten zögen immer mehr Menschen ins Umland, sagte Bevölkerungsforscher Klingholz. In Städten mit Bedarf sei es sinnvoll, mehr Sozialwohnungen zu bauen.

Es gebe aber unter den Wachstumsstädten auch Orte, deren Umland schrumpfe, etwa Bremen, Düsseldorf, Köln, Dresden, Leipzig, Erfurt und Jena. Wenn Landgemeinden, die eigentlich kein Wachstum erwarten können, Neubaugebiete auswiesen, drohten dort Immobilienblasen mit der Gefahr von Leerstand in der nächsten Generation. (dpa)