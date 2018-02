Justiz BGH trifft sein Raser-Urteil Nach einem illegalen Autorennen wurden zwei Männer wegen Mordes verurteilt. Nun entscheidet der BGH.

Von Susanne Kupke, dpa

Die gesperrte Tauentzienstraße in Berlin nach einem illegalen Autorennen. Bei dem illegalen Autorennen ist ein Fahrer ums Leben gekommen.

Wie wird das Mord-Urteil begründet?

Das Berliner Landgericht geht davon aus, dass die Männer „mit bedingtem Vorsatz“ handelten und den Tod anderer billigend in Kauf nahmen: „Schon eine Gleichgültigkeit gegenüber dem zwar nicht erstrebten, wohl aber hingenommenen Tod des Opfers rechtfertigt die Annahme bedingten Tötungsvorsatzes.“ Als Mordwerkzeug dienten ihre bei dem hohen Tempo unkontrollierbaren Wagen.

Was rügen die Verteidiger in der Revision?

Die Verteidiger monieren mehrere Rechtsfehler und sehen keine Hinweise für ein vorsätzliches Tötungsdelikt. Sie werfen dem Landgericht vor, den Angeklagten den Vorsatz „schlicht zugeschrieben“ und den Fall „vom Ergebnis her gedacht zu haben“.

Was ist der Knackpunkt bei der Entscheidung?





Das Landgericht unterstellt den Mord-Vorsatz spätestens dann, als die Männer in die Kreuzung rasten. Da war die todbringende Handlung aber schon im Gange. Zu spät also für einen Vorsatz? Die Fragen der BGH-Richter legen den Schluss nahe. Generell ist es schwer, einen Vorsatz nachzuweisen. „Man kann ja bekanntlich niemanden hinter die Stirn gucken“, sagt Andreas Krämer vom Deutschen Anwaltverein. Aus Sicht des Verkehrsrechtsexperten könnte man einen Vorsatz ab dem Zeitpunkt annehmen, an dem der Entschluss zu dem Rennen im Höchsttempo durch die Stadt gefasst wurde – und sicher dann, wenn die Situation nicht mehr beherrschbar ist und das Rennen dennoch fortgesetzt wird.

Warum könnte das Mord-Urteil noch wackeln?



Die Raser haben nicht nur andere, sondern auch sich selbst gefährdet. Schon das spricht aus Sicht der Verteidigung gegen einen Vorsatz. Für den BGH stellt sich nun die Frage: Kann ein Raser das eigene Risiko übersehen, die Gefahren für andere aber erkennen? „Die Eigengefährdung ist sicherlich ein Umstand, den Vorsatz zu verneinen“, meint Anwalt Krämer. Doch er kann auch die Argumente der Bundesanwaltschaft nachvollziehen: Selbst wenn die Täter im Adrenalinrausch das eigene Risiko ausblendeten, hätten sie den Tod eines zufällig über die Straße gehenden Fußgängers billigend in Kauf genommen.

Was passiert, wenn der BGH das Mord-Urteil aufhebt?



Dann können die Täter mit einer wesentlich milderen Strafe rechnen. Würden in einer neuen Verhandlung keine neuen Mord-Feststellungen getroffen, bliebe eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung - mit dem Rahmen von einer Geldstrafe bis zu fünf Jahren Haft.

Wäre das dann ein Freibrief für alle Raser?



Nein, Raser könnten weiterhin hart bestraft werden, speziell Teilnehmer an illegalen Autorennen. Seit Oktober gibt es im Strafgesetzbuch den Paragrafen 315d: Danach können illegale Autorennen als Verbrechen eingestuft werden, auf das bis zu zehn Jahre Haft stehen.

