Vor US-Wahl 2024 Biden entscheidet über Kandidatur Anfang kommenden Jahres Wird US-Präsident Biden bei der Präsidentenwahl 2024 noch einmal antreten - womöglich gegen seinen vorigen Konkurrenten Donald Trump? Die Entscheidung soll bald fallen.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion Wird er 2024 nochmal kandidieren? US-Präsident Joe Biden zögert die Entscheidung noch heraus. Foto: Susan Walsh/Susan Walsh/AP/dpa

Washington.US-Präsident Joe Biden will voraussichtlich Anfang kommenden Jahres entscheiden, ob er im Jahr 2024 noch einmal kandidieren wird.

„Meiner Meinung nach werden wir Anfang nächsten Jahres ein Urteil fällen“, sagte der Demokrat am Mittwoch im Weißen Haus. Er habe die Absicht, wieder bei der Präsidentenwahl anzutreten. Es sei aber letztlich eine Entscheidung der Familie. „Ich denke, alle wollen, dass ich kandidiere, aber wir werden es besprechen.“ Er empfinde keine Eile und werde eine Entscheidung nicht davon abhängig machen, was sein Vorgänger tue, sagte er mit Blick auf den republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump.

Biden hatte in der Vergangenheit immer wieder gesagt, dass er noch einmal für das höchste Staatsamt kandidieren wolle. Der 79-Jährige hatte aber auch deutlich gemacht, dass eine solche Entscheidung unter anderem von seiner Gesundheit abhänge.

Trump hatte am Montag angekündigt, am 15. November eine große Ankündigung machen zu wollen. Es wird davon ausgegangen, dass er dann seine Kandidatur für die Wahl 2024 ankündigen wird. Bei den US-Zwischenwahlen waren zum Teil überwältigende Siege der Republikaner erwartet worden, die letztlich aber ausblieben. Es war offen, was das für Trumps mögliche Pläne bedeuten könnte.