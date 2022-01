Kommentar Biden erhöht den Preis für Putin Der äußerste Osten Europas kommt nicht zur Ruhe. Wie geht US-Präsident Joe Biden mit Putins Ukraine-Politik um?

von Thomas Spang

Thomas Spang

Washington.Die USA haben bisher mit Zuckerbrot und Peitsche versucht, Wladimir Putin von einem Einmarsch in die Ukraine abzubringen. Aus amerikanischer Sicht ging dieses Kalkül nicht auf. Die diplomatische Offensive des Weißen Hauses führte in eine Sackgasse, die dem russischen Präsidenten das Heft des Handelns in die Hand gibt. Putin hat den Konflikt um die Ukraine 2014 mit der Besetzung der Krim begonnen, ihn über sieben Jahre auf kleiner Flamme weitergekocht und droht ihn nun mit einer Invasion zu eskalieren.

In Washington setzt sich die Erkenntnis durch, dass Putin keinen Vorwand braucht, die nach dem Ende der Sowjetunion zusammengebrochene russische Macht zu restaurieren. Er hat dies systematisch in Tschetschenien und auf der Krim-Halbinsel getan, legte Belarus und Kasachstan an die Leine, droht Georgien und Moldawien und will jetzt seinen Einfluss auf den Rest der Ukraine ausweiten.

Biden droht mit der NATO

Der russische Präsident verfolgt systematisch das Ziel, neue geostrategische Realitäten in Europa schaffen. Putin interessiert dabei herzlich wenig, was die Bürger der betroffenen Staaten denken. Seine Truppen kommen nicht als Befreier, sondern Besatzer. Deshalb wird das arme Russland auf lange Sicht einen hohen Preis für die imperialen Ambitionen seines Autokraten zahlen.

Die Amerikaner wollen diesen weiter in die Höhe treiben. Joe Biden droht Putin mit einer massiven Militär-Präsenz der Nato direkt vor seiner Haustüre. Weiter droht ein Ausschluss aus dem internationalen Zahlungsraum. Hoffentlich reicht das, den Kremlchef zum Einlenken zu bewegen. Besänftigen lässt er sich ohnehin nicht. Dafür hat er sich zu sehr in einer Weltsicht eingerichtet, die Russland als Opfer sieht.

Es sind Putins Truppen

Krieg in der Ukraine verhindern kann nur Putin selbst. Denn es sind seine Truppen, die das friedliche Nachbarland eingekesselt haben. Alles, was es bräuchte, wäre ein Befehl zum Rückzug der 100.000 Soldaten. Bidens Kurswechsel spiegelt diese Realitäten wider. Der US-Präsident versteht, dass zum Tango immer zwei gehören.