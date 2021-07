IT-Sicherheit Biden: Härteres Vorgehen gegen Hacker US-Präsident Joe Biden hat vom russischen Staatschef Wladimir Putin ein härteres Vorgehen gegen Hacker gefordert.

Mail an die Redaktion Biden fordert von Putin ein härteres Vorgehen gegen Hacker. Foto: SAUL LOEB/AFP

Washington.Nach den jüngsten Hackerangriffen in den USA und anderen Ländern hat US-Präsident Joe Biden den russischen Staatschef Wladimir Putin zu einem härteren Vorgehen gegen die Täter aufgerufen. In einem Telefonat der beiden Präsidenten am Freitag seien „anhaltende Ransomware-Angriffe von Kriminellen mit Sitz in Russland“ Thema gewesen, teilte das Weiße Haus mit. Biden habe die Notwendigkeit unterstrichen, dass Russland Maßnahmen gegen die verantwortlichen Gruppen ergreife.

Weiter hieß es, der US-Präsident habe zugleich betont, dass die USA alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen würden, „um ihre Bevölkerung und ihre kritische Infrastruktur angesichts dieser anhaltenden Herausforderung zu schützen“. (dpa)